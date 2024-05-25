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Мележиков назвал иронией судьбы участие в награждении «Зенита» за победу в РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков, ранее занимавший должность генерального директора «Спартака», в комментарии «СЭ» высказался об участии в церемонии награждения «Зенита».

«Некоторые эмоции были до приезда на стадион! Даже написал своему старшему товарищу Николаю Наумову (бывший президент «Локомотива» — Прим. «СЭ») о том, насколько витиевата жизнь! Конечно же, я раньше и предположить не мог, что когда-нибудь буду участвовать в церемонии награждения чемпиона страны. Но так сложилось! Чемпиона страны лига готова была награждать и в Краснодаре, где присутствовал на матче двух кандидатов президент лиги Александр Алаев. Меня же по иронии судьбы направили в Санкт-Петербург.

Но ваш скрытый подтекст мне понятен и отвечаю: руководители «Зенита» воспринимают меня как представителя лиги прежде всего. И не связывают меня с красно-белыми! Это профессиональный подход, и я благодарен им за это! У меня хорошие и конструктивные отношения сложились с руководителями всех клубов, хотя с некоторыми мы успеваем и спорить, иногда громко! А опыт клубной работы мне абсолютно не мешает. Наоборот!" — сказал Мележиков «СЭ».

Также исполнительный директор РПЛ поделился эмоциями от чемпионской гонки в минувшем сезоне.

«Что касается развязки, то она сумашедшая, до последних минут была интрига. Это делает премьер-лигу интересной и захватывающей. Об этом всегда говорил Александр Алаев и, я думаю, он доволен. Пока не созванивались. Я честно скажу, что все-таки позволил себе немного попереживать и за «Краснодар», который очень много делает для нашего футбола, формирует наследие, и за «Динамо», которое за долгое время вплотную подошло к историческому результату и было способно скорректировать свою новейшую историю. Каждый из претендентов был достойным кандидатом на чемпионство, но сильнее все-таки оказался «Зенит». Теперь ждем развязки внизу турнирной таблицы. Там ситуация была не менее горячая!» — добавил Мележиков.

В 30-м туре «Зенит» на своем поле обыграл «Ростов» (2:1). В параллельном матче «Динамо», лидировавшее перед последним туром, уступило «Краснодару» (0:1). В результате сине-бело-голубые вышли на первое место и в шестой раз подряд стали чемпионами России.

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Десять игроков «Зенита» стали чемпионами России впервые в карьере

Источник: Антон Миранчук близок к переходу в ПАОК
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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