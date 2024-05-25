Медведева отреагировала на поражение «Динамо» от «Краснодара»

Российская фигуристка и болельщица «Динамо» Евгения Медведева прокомментировала поражение бело-голубых от «Краснодара» (0:1) в 30-м туре РПЛ.

Московский клуб перед финальным туром лидировал в турнирной таблице чемпионата России, но из-за поражения опустился на третье место.

«Вот это грустно, конечно», — написала Медведева в своем Telegram-канале.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар».