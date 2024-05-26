Кассьерра и Кордоба показали второй результат в истории РПЛ по голам легионеров из одной страны
В тройку лучших бомбардиров чемпионата России-2023/24 вошли сразу два представителя Колумбии.
Матео Кассьерра из «Зенита» отличился 21 раз, а нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — 15. В сумме колумбийцы забили 36 голов, что стало вторым в истории результатом для дуэтов легионеров.
Кассьерра и Кордоба подвинули бразильские дуэты Веллитон-Алекс и Малком-Вендел, уступив только фантастическому ивуарийскому рекорду пары Сейду Думбия-Ласина Траоре, который, правда, был установлен в удлиненном сезоне.
Лучшие бомбардирские результаты легионерских дуэтов
|
Сезон
|
Страна
|
Игроки (Клуб, голы)
|
Голы
|
2011/12
|
Кот-д'Ивуар
|
Сейду Думбия (ЦСКА, 28), Ласина Траоре (Кубань, 18)
|
46
|
2023/24
|
Колумбия
|
Матео Кассьерра (Зенит, 21), Джон Кордоба (Краснодар, 15)
|
36
|
2009
|
Бразилия
|
Веллитон (Спартак, 21), Алекс (Спартак, 12)
|
33
|
2022/23
|
Бразилия
|
Малком (Зенит, 23), Вендел (Зенит, 8)
|
31
|
1992
|
Азербайджан
|
Вели Касумов (Спартак/Динамо, 16), Назим Сулейманов (Спартак Вл, 12)
|
28
|
1999
|
Грузия
|
Георгий Деметрадзе (Алания, 22), Заза Джанашия (Локомотив, 6)
|
28
|
2010
|
Бразилия
|
Веллитон (Спартак, 19), Вагнер Лав (ЦСКА, 9)
|
28
|
2007
|
Бразилия
|
Вагнер Лав (ЦСКА, 13), Жо (ЦСКА, 13)
|
26
|
2008
|
Бразилия
|
Вагнер Лав (ЦСКА, 20), Веллитон (Спартак, 6)
|
26
|
2013/14
|
Бразилия
|
Халк (Зенит, 16), Вандерсон (Краснодар, 10)
|
26
|
2020/21
|
Швеция
|
Джордан Ларссон (Спартак, 15), Маркус Берг (Краснодар, 9)
|
24
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4