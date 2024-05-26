Кассьерра и Кордоба показали второй результат в истории РПЛ по голам легионеров из одной страны

В тройку лучших бомбардиров чемпионата России-2023/24 вошли сразу два представителя Колумбии.

Матео Кассьерра из «Зенита» отличился 21 раз, а нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — 15. В сумме колумбийцы забили 36 голов, что стало вторым в истории результатом для дуэтов легионеров.

Кассьерра и Кордоба подвинули бразильские дуэты Веллитон-Алекс и Малком-Вендел, уступив только фантастическому ивуарийскому рекорду пары Сейду Думбия-Ласина Траоре, который, правда, был установлен в удлиненном сезоне.

Лучшие бомбардирские результаты легионерских дуэтов