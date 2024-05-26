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Кассьерра и Кордоба показали второй результат в истории РПЛ по голам легионеров из одной страны

Кирилл Бурдаков
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В тройку лучших бомбардиров чемпионата России-2023/24 вошли сразу два представителя Колумбии.

Матео Кассьерра из «Зенита» отличился 21 раз, а нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — 15. В сумме колумбийцы забили 36 голов, что стало вторым в истории результатом для дуэтов легионеров.

Кассьерра и Кордоба подвинули бразильские дуэты Веллитон-Алекс и Малком-Вендел, уступив только фантастическому ивуарийскому рекорду пары Сейду Думбия-Ласина Траоре, который, правда, был установлен в удлиненном сезоне.

Лучшие бомбардирские результаты легионерских дуэтов

Сезон

Страна

Игроки (Клуб, голы)

Голы

2011/12

Кот-д'Ивуар

Сейду Думбия (ЦСКА, 28), Ласина Траоре (Кубань, 18)

46

2023/24

Колумбия

Матео Кассьерра (Зенит, 21), Джон Кордоба (Краснодар, 15)

36

2009

Бразилия

Веллитон (Спартак, 21), Алекс (Спартак, 12)

33

2022/23

Бразилия

Малком (Зенит, 23), Вендел (Зенит, 8)

31

1992

Азербайджан

Вели Касумов (Спартак/Динамо, 16), Назим Сулейманов (Спартак Вл, 12)

28

1999

Грузия

Георгий Деметрадзе (Алания, 22), Заза Джанашия (Локомотив, 6)

28

2010

Бразилия

Веллитон (Спартак, 19), Вагнер Лав (ЦСКА, 9)

28

2007

Бразилия

Вагнер Лав (ЦСКА, 13), Жо (ЦСКА, 13)

26

2008

Бразилия

Вагнер Лав (ЦСКА, 20), Веллитон (Спартак, 6)

26

2013/14

Бразилия

Халк (Зенит, 16), Вандерсон (Краснодар, 10)

26

2020/21

Швеция

Джордан Ларссон (Спартак, 15), Маркус Берг (Краснодар, 9)

24
Джон Кордоба
Ласина Траоре
Матео Кассьерра
Сейду Думбия
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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