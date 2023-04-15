Нобоа после матча с «Краснодаром» пожаловался на невезение

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа после матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2) посетовал на невезение.

«У нас моменты есть, мы играем хорошо. У соперника есть один момент, он забивает. Так было с «Оренбургом», с «Крыльями». Нужна концентрация. Второй тайм, первые минуты, опять забивают... Какого, когда меняется тренер? Сложно», — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

После 23 матчей «Сочи» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.