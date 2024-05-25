Каманцев: «Ни в одном матче последнего тура РПЛ судьи не повлияли на результат»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» подвел итоги РПЛ.

— Сезон еще не закончен. Впереди 5 важнейших матчей — стыки и финал Кубка России. Только после этого можно будет ставить оценку нашим арбитрам.

— Как оцените их работу в последнем туре? Кажется, что серьезных скандалов не было.

— Я смотрел матч «Краснодара» и «Динамо» на стадионе. Могу говорить конкретно только по этой игре. Должен сказать, что ни у одной ни у другой команды не было серьезных претензий к арбитру, а в таком важном матче, это бывает очень и очень редко. По остальным встречам нужно дождаться оценок инспекторов, но уже сейчас могу заявить: нигде судьи не повлияли на результат. В чем мы сработали на высшем уровне — это ВАР. К последнему туру сотрудники ВАР-центра перестроили весь офис, установили дополнительное оборудование, чтобы обеспечить работу системы на рекордном количестве матчей. Задействовали 2 мобильные системы ВАР, — сказал Каманцев «СЭ».

«Зенит» дома обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ — 2:1. В параллельном матче «Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Благодаря этому сине-бело-голубые заняли первое место в турнирной таблице РПЛ и стали чемпионами России в шестой раз подряд.