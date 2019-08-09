Первая тренировка Тила в составе "Спартака". Фото

Новичок "Спартака", полузащитник Гус Тил провел первую тренировку в составе красно-белых, сообщает пресс-служба москвичей. Перед началом занятий в Берне, на стадионе "Нойфельд" (Швейцария) 21-летнему голландцу устроили традиционный коридор.

"Спартак" под руководством главного тренера Олега Кононова готовится к матчу 5-го тура чемпионата России с "Ахматом". Встреча пройдет в Грозном, 11 августа.

Полузащитники красно-белых Солтмурад Бакаев и Михаил Игнатов покинули расположение команды, чтобы помочь "Спартаку-2" в завтрашнем гостевом матче ФНЛ против курского "Авангарда".

Отметим, что вчера, 8 августа, "Спартак" обыграл "Тун" (3:2) в первом встрече 3-го отборочного раунда Лиги Европы в Швейцарии.