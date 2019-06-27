Павел Колобков: "8+17" – это не ослабление лимита, а ужесточение"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что принятие нового лимита на легионеров в премьер-лиге является его ужесточением, а не ослаблением. Вчера исполком РФС принял решение о введении лимита по схеме "8+17" с сезона-2020/21.
– Мы только вчера обсуждали лимит, но обсуждали это и ранее очень активно, – приводит rsport.ria.ru слова Колобкова. – Я считаю, что к чемпионату мира ограничение на легионеров сработало, а сейчас, если анализировать лимит "8+17", то это не ослабление лимита, а наоборот ужесточение. Раньше клубы имели в заявке много легионеров, и у россиян, конкурирующих на позиции с легионером, практически не было шансов выйти на поле. Сейчас при восьми легионерах тренеры и селекционеры будут более тщательно подходить к выбору легионера.
Согласно схеме "8+17", в заявке команды на сезон не может быть больше восьми иностранных футболистов, при этом все они смогут находиться на поле одновременно. В чемпионате России-2019/20 будет действовать прежняя схема – "6+5" (применяется с сезона-2014/15), по которой на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров, при этом число зарубежных игроков в заявке не ограничивается.
Легионером в чемпионате России считается футболист, который не имеет права выступать за сборную России. При этом действие лимита на легионеров не распространяется на игроков из Белоруссии.
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