Орлов о поражении «Зенита» от «Динамо»: «Ренана надо посадить на лавку»
Спортивный журналист Геннадий Орлов в комментарии для «СЭ» после поражения «Зенита» от «Динамо» (2:3) раскритиковал игру бразильского защитника питерцев Ренана.
«Очень неудачный матч провел Ренан. Две ошибки. С другой стороны, тренерскому штабу сейчас сложно сделать выбор. Родригао травмирован, Чистяков тоже. Алип не играет надежно... Сегодня от Эраковича не исходила уверенность. К нему есть вопросы по третьему голу «Динамо». Почему он позволил Лаксальту прострелить на Грулева? Не выполнил свою задачу в том эпизоде. Тоже, получается, ошибся.
Катастрофы нет. Тренерский штаб уже имеет представление о том, какой состав оптимальный. Хорошо, что Марио Фернандес пополнил «Зенит». Он еще наберет форму и поможет, Эракович прибавит. Родригао в сентябре должен вернуться. Ренана в воспитательных целях лучше подержать на скамейке запасных.
Тюкавин просто прекрасен! Два гола! Да и вообще Константин хорош в единоборствах, молодец. Все время напрягал защитников. Современный форвард, переиграл Ренана. Повторю свою мысль. Бразильца надо обязательно пока посадить на лавку», – сказал Орлов «СЭ».
Ренан перешел в «Зенит» в январе этого года. С того момента 19-летний бразилец провел 14 матчей за сине-бело-голубых, не отметившись результативными действиями.
Полностью комментарий Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».
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1
|Спартак
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|9-4
|9
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2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
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3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
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4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
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5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
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6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
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7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
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8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
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10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
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11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
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13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
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14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
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15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
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16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|2 : 3
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|1 : 2
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
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Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
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Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0