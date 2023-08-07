Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:45

Орлов о поражении «Зенита» от «Динамо»: «Ренана надо посадить на лавку»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роберт Ренан.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Спортивный журналист Геннадий Орлов в комментарии для «СЭ» после поражения «Зенита» от «Динамо» (2:3) раскритиковал игру бразильского защитника питерцев Ренана.

«Очень неудачный матч провел Ренан. Две ошибки. С другой стороны, тренерскому штабу сейчас сложно сделать выбор. Родригао травмирован, Чистяков тоже. Алип не играет надежно... Сегодня от Эраковича не исходила уверенность. К нему есть вопросы по третьему голу «Динамо». Почему он позволил Лаксальту прострелить на Грулева? Не выполнил свою задачу в том эпизоде. Тоже, получается, ошибся.

Катастрофы нет. Тренерский штаб уже имеет представление о том, какой состав оптимальный. Хорошо, что Марио Фернандес пополнил «Зенит». Он еще наберет форму и поможет, Эракович прибавит. Родригао в сентябре должен вернуться. Ренана в воспитательных целях лучше подержать на скамейке запасных.

Тюкавин просто прекрасен! Два гола! Да и вообще Константин хорош в единоборствах, молодец. Все время напрягал защитников. Современный форвард, переиграл Ренана. Повторю свою мысль. Бразильца надо обязательно пока посадить на лавку», – сказал Орлов «СЭ».

Ренан перешел в «Зенит» в январе этого года. С того момента 19-летний бразилец провел 14 матчей за сине-бело-голубых, не отметившись результативными действиями.

Полностью комментарий Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Роберт Ренан
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Составлен словарь выражений спортсменов и тренеров в фигурном катании
408 российских спортсменов примут участие в II Играх стран СНГ в Белоруссии
Беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии
Мятежники заявили о подготовке за рубежом агрессии против Нигера
Экс-инспектор ООН указал на самоубийственную политику США в отношении РФ
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
Орлов – о Кассьерре: «Он не обучен, не играет на опережение»
«Ренана надо посадить на лавку, Кассьерра не добегает. А «Спартак» пока не играл с большими командами». Орлов — о поражении «Зенита»
Булыкин — о победе «Динамо» над «Зенитом»: «Хорошо сыграли, не испугались и бились до конца»
«Сочи» — «Ахмат»: Шадыханов не назначил два пенальти в пользу сочинцев
Все матчи РПЛ, ФНЛ и Кубка России: расписание с 7 по 13 августа
«Зенит» буксует на старте сезона. У команды Семака есть ряд проблем, которыми могут воспользоваться конкуренты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов – о Кассьерре: «Он не обучен, не играет на опережение»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 2 : 1
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 2 : 3
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости