Орлов о поражении «Зенита» от «Динамо»: «Ренана надо посадить на лавку»

Спортивный журналист Геннадий Орлов в комментарии для «СЭ» после поражения «Зенита» от «Динамо» (2:3) раскритиковал игру бразильского защитника питерцев Ренана.

«Очень неудачный матч провел Ренан. Две ошибки. С другой стороны, тренерскому штабу сейчас сложно сделать выбор. Родригао травмирован, Чистяков тоже. Алип не играет надежно... Сегодня от Эраковича не исходила уверенность. К нему есть вопросы по третьему голу «Динамо». Почему он позволил Лаксальту прострелить на Грулева? Не выполнил свою задачу в том эпизоде. Тоже, получается, ошибся.

Катастрофы нет. Тренерский штаб уже имеет представление о том, какой состав оптимальный. Хорошо, что Марио Фернандес пополнил «Зенит». Он еще наберет форму и поможет, Эракович прибавит. Родригао в сентябре должен вернуться. Ренана в воспитательных целях лучше подержать на скамейке запасных.

Тюкавин просто прекрасен! Два гола! Да и вообще Константин хорош в единоборствах, молодец. Все время напрягал защитников. Современный форвард, переиграл Ренана. Повторю свою мысль. Бразильца надо обязательно пока посадить на лавку», – сказал Орлов «СЭ».

Ренан перешел в «Зенит» в январе этого года. С того момента 19-летний бразилец провел 14 матчей за сине-бело-голубых, не отметившись результативными действиями.

Полностью комментарий Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».