Орлов — о неназначенном пенальти в ворота «Оренбурга»: «Рука оставлена. Мяч летел в створ. Какие могут быть сомнения?»
Комментатор Геннадий Орлов оценил работу судьи Владислава Безбородова в матче «Зенит» — «Оренбург» (1:0) в 25-м туре РПЛ.
— Сегодня в концовке матча мяч после удара Мантуана попал в руку защитнику «Оренбурга». Безбородова позвали посмотреть эпизод на экране. Он упрямый. Не стал менять своего решения.
Но ведь в современном футболе за такие вещи ставятся 11-метровые. Да, нарушение правил, конечно, неумышленное. Но рука-то оставлена. И мяч ведь летел в створ! А для Безбородова это все равно не 11-метровый... Может быть, подумал, что о нем будут говорить болельщики? Безбородов же родом из Питера. Может, опасался, что на него общественность повесит всех собак? Но надо же судить по правилам. Думаю, в советском футболе за такое судья не указал бы на «точку». Но сейчас уже другие трактовки.
Иногда у футболиста рука находится даже ближе к туловищу — все равно назначают 11-метровые. И потом, повторюсь: Мантуан же пробивал в створ, голкипер сделал движение в этот угол. Где логика? Еще раз. Мяч летит в ворота. Защитник не хотел играть рукой, но так получилось... Он преградил мячу путь в ворота. Какие еще могут быть сомнения? Это пенальти.
Игра «Зенита» сегодня не порадовала. Команда тяжеловата. Мало обостряет, больше играет на удержание. С другой стороны, на финишной прямой на первое место выходит результат. Все самое интересное впереди, — сказал Орлов «СЭ».
«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков. В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля.
Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
5
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
6
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|1 : 4
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2