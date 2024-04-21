Орлов — о неназначенном пенальти в ворота «Оренбурга»: «Рука оставлена. Мяч летел в створ. Какие могут быть сомнения?»

Комментатор Геннадий Орлов оценил работу судьи Владислава Безбородова в матче «Зенит» — «Оренбург» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

— Сегодня в концовке матча мяч после удара Мантуана попал в руку защитнику «Оренбурга». Безбородова позвали посмотреть эпизод на экране. Он упрямый. Не стал менять своего решения.

Но ведь в современном футболе за такие вещи ставятся 11-метровые. Да, нарушение правил, конечно, неумышленное. Но рука-то оставлена. И мяч ведь летел в створ! А для Безбородова это все равно не 11-метровый... Может быть, подумал, что о нем будут говорить болельщики? Безбородов же родом из Питера. Может, опасался, что на него общественность повесит всех собак? Но надо же судить по правилам. Думаю, в советском футболе за такое судья не указал бы на «точку». Но сейчас уже другие трактовки.

Иногда у футболиста рука находится даже ближе к туловищу — все равно назначают 11-метровые. И потом, повторюсь: Мантуан же пробивал в створ, голкипер сделал движение в этот угол. Где логика? Еще раз. Мяч летит в ворота. Защитник не хотел играть рукой, но так получилось... Он преградил мячу путь в ворота. Какие еще могут быть сомнения? Это пенальти.

Игра «Зенита» сегодня не порадовала. Команда тяжеловата. Мало обостряет, больше играет на удержание. С другой стороны, на финишной прямой на первое место выходит результат. Все самое интересное впереди, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков. В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».