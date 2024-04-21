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Сегодня, 21:15

Орлов — о неназначенном пенальти в ворота «Оренбурга»: «Рука оставлена. Мяч летел в створ. Какие могут быть сомнения?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов оценил работу судьи Владислава Безбородова в матче «Зенит» — «Оренбург» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

— Сегодня в концовке матча мяч после удара Мантуана попал в руку защитнику «Оренбурга». Безбородова позвали посмотреть эпизод на экране. Он упрямый. Не стал менять своего решения.

Но ведь в современном футболе за такие вещи ставятся 11-метровые. Да, нарушение правил, конечно, неумышленное. Но рука-то оставлена. И мяч ведь летел в створ! А для Безбородова это все равно не 11-метровый... Может быть, подумал, что о нем будут говорить болельщики? Безбородов же родом из Питера. Может, опасался, что на него общественность повесит всех собак? Но надо же судить по правилам. Думаю, в советском футболе за такое судья не указал бы на «точку». Но сейчас уже другие трактовки.

Иногда у футболиста рука находится даже ближе к туловищу — все равно назначают 11-метровые. И потом, повторюсь: Мантуан же пробивал в створ, голкипер сделал движение в этот угол. Где логика? Еще раз. Мяч летит в ворота. Защитник не хотел играть рукой, но так получилось... Он преградил мячу путь в ворота. Какие еще могут быть сомнения? Это пенальти.

Игра «Зенита» сегодня не порадовала. Команда тяжеловата. Мало обостряет, больше играет на удержание. С другой стороны, на финишной прямой на первое место выходит результат. Все самое интересное впереди, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков. В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
Владислав Безбородов
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 2 : 2
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Динамо

 7
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Квинси Промес

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И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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