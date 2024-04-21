«Ростов» — «Спартак»: Голенков сравнял счет

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«Ростов» сравнял счет в матче против «Спартака» в 25-м туре РПЛ — 1:1.

На 37-й минуте за ростовчан отличился Егор Голенков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ростов» — «Спартак».