Комментатор Геннадий Орлов о победе «Зенита» над «Оренбургом» (1:0).

— Трудная победа питерцев. «Зенит» сейчас не в порядке, выглядит как-то академично. Возможно, команда Семака угодила в физическую яму. Все-таки после сборов прошло уже два месяца. Мог наступить какой-то спад в функциональной готовности. Возможно, сказывается плотный график, добавились кубковые игры. Нужно находиться внутри, чтобы точнее ответить на этот вопрос. Но мы же видим состояние Вендела. Он сам на себя не похож! Нет легкости, пропали его рывки.

Клаудиньо был поживее. Наверное, его справедливо признали лучшим игроком встречи. Красивый гол. Но в целом «Зенит» тяжеловат. Кассьерра сделал хорошую скидку Клаудиньо, но вообще почти весь матч простоял без мяча. Полузащитники его не снабжали пасами! Плохая работа средней линии. Как можно оставить без передач лучшего бомбардира лиги нынешнего сезона? Под него не работают...

Мостовой заменил Педро, но почему-то почти не обострял. Андрей больше держал мяч, играл на сохранении счета. Но преимущество-то совсем зыбкое. Всего 1:0. Тем более дома играешь! Да, «Зенит» лидирует, имеет определенный задел, но все равно команда сейчас какая-то не такая.

Игра Педро? Он все-таки еще молод. Его надо уметь использовать. Возможно, в некоторых встречах бразильца лучше выпускать на замену, свежим, чтобы он за счет своей скорости убегал от защитников. Сегодня с первых минут ему приходилось проделывать большой объем работы, часто возвращаться назад.

Матео Кассьерра и Данила Хотулев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Повторюсь, у меня больше вопросов к середине поля. Центральные полузащитники мало двигаются, допускают многовато брака в передачах. При всех достоинствах Барриоса у колумбийца есть какая-то удивительная особенность. Он отбирает мяч и вместо того, чтобы сразу с ним расстаться, отдать передачу, ждет. Подставляет корпус и показывает сопернику: я тебя уже обыграл, теперь ты попробуй! Но так во дворе играют! И начинается новое единоборство, которое еще неизвестно чем закончится. Судья может вообще зафиксировать фол со стороны зенитовца. Но зачем все это нужно? Ты отдай передачу, продолжай атаку. Не знаю... Зачем показывать свое превосходство? Чтобы получить по ногам и иногда не заработать даже штрафного? Сейчас у судей разные трактовки. Одни дают бороться, другие сразу же показывают желтые карточки. И это касается не только стыков.

Сегодня в концовке мяч после удара Мантуана попал в руку защитнику «Оренбурга». Безбородова позвали посмотреть эпизод на экране. Он упрямый. Не стал менять свое решение.

Но ведь в современном футболе за такие вещи ставятся 11-метровые. Да, нарушение правил, конечно, неумышленное. Но рука-то отставлена. И мяч ведь летел в створ! А для Безбородова это все равно не 11-метровый... Может быть, подумал, что о нем будут говорить болельщики? Безбородов же родом из Питера. Может, опасался, что на него общественность повесит всех собак? Но надо же судить по правилам. Думаю, в советском футболе за такое судья не указал бы на «точку». Но сейчас уже другие трактовки.

Иногда у футболиста рука находится даже ближе к туловищу — все равно назначают 11-метровые. И потом, повторюсь: Мантуан же пробивал в створ, голкипер сделал движение в этот угол. Где логика? Еще раз. Мяч летит в ворота. Защитник не хотел играть рукой, но так получилось... Он преградил мячу путь в ворота. Какие еще могут быть сомнения? Это пенальти.

Игра «Зенита» сегодня не порадовала. Команда тяжеловата. Мало обостряет, больше играет на удержание. С другой стороны, на финишной прямой на первое место выходит результат. Все самое интересное впереди.