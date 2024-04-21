Марадишвили пройдет реабилитацию после травмы на базе «Локомотива»

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Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили пройдет реабилитацию в связи с повреждением на базе «Локомотива», сообщает пресс-служба железнодорожников.

«Скорее поправляйся, Мара. Дома и стены помогают», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

В зимнее трансферное окно нижегородцы арендовали 24-летнего хавбека у «Локомотива».

Марадишвили получил травму в матче 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4). Футболисту диагностировали разрыв крестообразной связки колена.