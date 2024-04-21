Марадишвили пройдет реабилитацию после травмы на базе «Локомотива»
Полузащитник «Пари НН» Константин Марадишвили пройдет реабилитацию в связи с повреждением на базе «Локомотива», сообщает пресс-служба железнодорожников.
«Скорее поправляйся, Мара. Дома и стены помогают», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».
В зимнее трансферное окно нижегородцы арендовали 24-летнего хавбека у «Локомотива».
Марадишвили получил травму в матче 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4). Футболисту диагностировали разрыв крестообразной связки колена.
Источник: ФК «Локомотив»
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|46
|
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|11
|8
|5
|40-32
|41
|
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|24
|9
|11
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|
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|5
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|
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|
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|
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|
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|
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|24
|6
|8
|10
|27-31
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|
13
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|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
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|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
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|24
|4
|7
|13
|26-39
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|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|1 : 4
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
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