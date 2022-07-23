«Оренбург» — «Урал»: третий гол засчитан ошибочно

На 77-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Урал» арбитр Ян Бобровский засчитал третий гол хозяев поля, который забил Владимир Сычевой. Но правильно ли поступил судья?

«Оренбург» — «Урал».

Дело в том, что секундами ранее Батраз Гурциев попытался обмануть Бобровского и заработать 11-метровый удар. Он напрыгнул на Алексея Герасимова и всем видом показывал, что на нем нарушили правила. Но рефери не остановил игру, мяч оказался у Сычевого — тот забил.

«Оренбург» — «Урал».

Разве судье не следовало наказать Гурциева свободным ударом и предупреждением за неспортивное поведение? Получается, что гол засчитан ошибочно.