Федотов о матче со «Спартаком»: «Мы опять столкнулись с хорошим началом и последующим сумбуром»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ничейный результат в домашнем матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

— Вы доминировали 5 минут. Это была ставка?

— Планируешь доминировать до финального свистка. Нет задачи отдавать инициативу до финального свистка, но таков футбол. Мы опять столкнулись с хорошим началом и последующим сумбуром. Электроэнергия не дала нам распоряжаться мячом. При перевозбуждении складывается не все.

— Мойзес что-то высказывал Зделару. Что случилось?

— Нормальный игровой эпизод. Кто-то должен повышать градус, чтобы команда осталась в игровом тонусе. Нормальные взаимоотношения, — сказал Федотов.

На данный момент ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. 28 апреля армейский клуб сыграет в гостях против «Балтики».