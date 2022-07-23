Агент Сычевого: «Я совершенно не удивлен его хет-трику. Он очень сильный нападающий»

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, в разговоре с «СЭ» отреагировал на хет-трик игрока в матче против «Урала» (3:0) во втором туре РПЛ.

«Удивлен ли я хет-трику Сычевого? Совершенно нет, а чему тут удивляться-то? Владимир — очень сильный нападающий. Он работает над собой каждый день, у него есть все, чтобы продолжить забивать в таком ритме и дальше. Поможет ли голевая феерия ему закрепиться в основном составе «Оренбурга»? Это решение будет в любом случае принимать главный тренер команды. Может быть, он хочет использовать игрока как джокера», — сказал Талаев «СЭ».

26-летний Сычевой вышел на поле сразу после перерыва. Первый гол он забил через минуту после возобновления игры.