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«Он мог сыграть с «Химками», но решили не будоражить. Мы все-таки «Спартак». Газизов — о Джикии

10:15
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» объяснил, почему Георгий Джикия пропустил матч с «Химками».

— Джикии пропустил матч с «Химками». При этом Гильерме у «Локомотива"в этом туре играл. Как это соотносится?

— Смотрите, у Георгия последние два теста — отрицательные, и в принципе мог выйти против «Химок». Но по требованиям Роспотребнадзора от момента первого положительного анализа до последнего отрицательного должно пройти не менее 14 дней, это все равно получается 20 октября. Мы не стали будоражить никого, так как это все-таки «Спартак». Думаем, если опять что-то нарушим, то нас серьезно накажут. И с учетом правил Роспотребнадзора решили так действовать. 20-го числа Джикия будет готов. (Севастиан Терлецкий)

«Я отличник, надеюсь, так будет и дальше». Газизов — о трансферах, волевой победе над «Химками» и травмах

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