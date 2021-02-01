Олег Яровинский: «Если Мусаева обратно выкупит «Зенит», то «Рубин» чего-то добьется»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» рассказал о трансфере хавбека Леона Мусаева, который перешел в клуб из «Зенита».

По данным нашего издания, питерцы могут обратно выкупить игрока за 1,5 миллиона евро в ближайшие два трансферных окна.

«Рубин» объявил о переходе Мусаева 29 января.

— Леона Мусаева вы тоже хотели подписать давно. В какой роли его видите?

— Да, несколько окон подряд. Наконец-то нам это удалось. Леон может играть на любой позиции в нижней тройке полузащитников — и 6-го номера, и 8-го.

— Он плотно сидел в запасе «Зенита». Что его ждет в «Рубине», где тоже высокая конкуренция в полузащите?

— Любой хороший игрок получает конкуренцию при переходе из хорошего клуба в хороший. Ее не будет, только если ты первый парень на деревне. А когда ты строишь свою карьеру правильно и играешь за клубы, которые на что-то претендуют, то конкуренция будет всегда. Мусаев способен ее выдерживать и выигрывать — в этом я не сомневаюсь.

— Нет опасений, что он может вернуться в «Зенит» из-за права обратного выкупа?

— Никаких опасений нет. Если футболист играет так, что его хочет вернуть чемпион России, значит, «Рубин» тоже играет очень здорово. Если Леона обратно выкупит «Зенит», получается, мы чего-то добьемся. Нет футболистов, которые всегда будут играть в твоей команде. Это вопрос будущего, и я уверен, что это решаемо.

(Владислав Зимагулов)