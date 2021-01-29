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«Рубин» объявил о переходе Мусаева из «Зенита»

16:32
Леон Мусаев. Фото Instagram
Леон Мусаев. Фото Instagram
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«Рубин» объявил о переходе в команду полузащитника «Зенита» Леона Мусаева.

В заявлении на официальном сайте казанского клуба сообщается, что 22-летний россиянин заключил контракт на 5 лет. Отмечается, что у «Зенита» будет приоритетное право выкупа футболиста. Мусаев будет выступать за «Рубин» под номером «38».

Мусаев — воспитанник «Зенита». На его счету 21 матч в составе основной команды без результативных действий. 28 января спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил «СЭ», что клуб заплатит за игрока 500 тысяч евро.

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/posts/leon-musaev-pereshel-v-rubin

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