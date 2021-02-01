Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» рассказал о том, зачем казанцам Леон Мусаев , когда клуб продаст Хвичу Кварацхелию, почему не забивает Иван Игнатьев, и о лучших трансферах РПЛ в прошлом году.

«На Алтае было очень душевно»

— Олег, вы со Слуцким выбрали необычное место для зимних каникул — Алтай. Расскажи, как вам пришла такая идея?

— Почему необычное? Я уже там был и могу сказать, что являюсь большим поклонником путешествий по России, много где побывал. На самом деле выбор достаточно очевидный, когда ты хочешь зимней сказки и красоты.

— Как удалось уговорить Слуцкого на такой отдых?

— Да вообще мгновенно! И Мишу Бутовского (врач «Рубина». — Прим. ред.), Васю Березуцкого — очень легко. Мы и на горы поднимались, и на снегоходах катались. Ехали по Чуйскому тракту и останавливались на разных базах, делали разные выходы. Прошли от Горно-Алтайска почти до границы с Монголией.

У нас были и длинные однодневные походы, и полностью на снегоходах в горы. Мы искали проход к озерам. Были с женами, поэтому не было суперэкстрима, зато очень душевно. Потрясающая природа, очень холодно, много снега.

— Без связи и интернета.

— Да, но хоть голова отдохнула, можно было переключиться после потока информации.

— А как дела у вас в Казани? Обжились?

— Дочь Маруся уже закончила школьное полугодие в Казани. Она занимается лошадьми и брейк-дансом. А оба сына футболом: средний — в «Рубине», а маленький — в частной школе, но ему три года, не всюду берут. Мы с супругой очень довольны! Она уже получила пару вариантов по работе.

— Сборы «Рубина» снова проходят в Турции в том же самом отеле, что и год назад. Почему?

— Мы считаем, что поле — это приоритет. Оно близко и качественное. У нас оно на эксклюзивных правах. Никто, кроме нас, на нем тренироваться не будет. Для сборов иногда это решающая история.

«Футболистов уровня Ин Бома и Сайто в Европе за такие деньги нет»

— Расскажи о японском новичке Мицуки Сайто — это ваш первый зимний трансфер. Как возникла идея его подписать?

— Мы все время смотрим интересных игроков на усиление, учитывая, что из команды ушел Дмитрий Тарасов и в опорной зоне у нас недобор. Решили, что должны обязательно подписать русского центрального защитника, русского игрока в атаку, игрока в опорную зону.

Сайто — это игрок в опорную зону, которого мы очень давно смотрели. Он начал играть в японском аналоге ФНЛ аж в 16 лет, капитан молодежной сборной Японии. Сайто уже давно во взрослом мужском футболе, поэтому был вопрос лишь финансовых условий. Нам удалось договориться о приемлемом варианте. У него небольшая зарплата и бесплатная аренда.

Он может играть где угодно, как и Ин Бом. У нас и Шатов ситуативно играл на этой позиции. Пока место чистого опорника застолблено за Абильдгором, поэтому Сайто мы видим чуть выше. Но будем смотреть. Это стратегическая вещь, когда у тебя футболисты в нижней тройке максимально универсальны. Никогда не будет, что они все одинаковые: кто-то тяготеет к атаке, кто-то — к обороне. Но в целом Сайто — универсальный игрок, который может играть везде.

— «Рубин» переключается на азиатский рынок?

— Не хотел бы таких клише. Это исключительно вопрос качества футболиста. Если вернуться к теме Урунова, то его тоже можно записать в азиатский рынок. Но мы смотрели на умения. Нас привлекли потрясающие переключения Ин Бома и Сайто, возможность для быстрого перехода из атаки в оборону и наоборот, уверенная работа на мяче. Это чистое совпадение, что они из Азии. Но нельзя не отметить, что футболистов уровня Ин Бома или даже Сайто в Европе на таких финансовых условиях найти было бы гораздо тяжелее.

У азиатов есть момент адаптации, и переезд в Россию для них сложен по многим причинам, ведь это совершенно другой культурный код. У нас очень хорошая страна, но совершенно другая. Россиянам в Японии тоже было бы тяжело адаптироваться.

— Сайто знает английский?

— Блестяще! Говорит на высоком уровне. Для нас это важный фактор, потому что мы проводим личные собеседования, много разговариваем. Сайто говорит гораздо лучше, чем наш главный тренер.

Он созрел для следующего шага и давно во взрослом футболе. Сайто плавно двигался и играл все матчи в японской лиге. Он должен был сделать следующий шаг и перейти куда-то дальше. Хорошо, что в итоге он стал игроком «Рубина».

— «Рубин», вероятно, подпишет Грицаенко и Костюкова. Чем они вас привлекли?

— Грицаенко — это очень качественный центральный защитник. Россиянин, что немаловажно. Ему пока не везло с «фильмографией» в том смысле, что в системных требованиях он может очень сильно прогрессировать. Об этом говорит и пример Старфельта. Защитник, который играет эпизоды исходя не только из собственного понимания и прочтения эпизодов, но и из того, как системно выстроены требования при игре в обороне. Старфельт у нас спрогрессировал невероятным образом по этой причине.

От Грицаенко я жду того же. Он 1995 года рождения, достаточно молодой, и у него есть главное качество — очень здорово держит борьбу, единоборства. Неуступчивый защитник. Какие-то тактические нюансы — это решаемо. Он очень обучаемый парень, и я уверен, что он попал в правильную команду, а мы сделали правильный выбор.

Грицаенко пригласили не только из-за паспорта. Центральный защитник, который уже адаптирован к лиге, — это всегда очень хорошая история. Считаю, что это правильно и мы не должны недооценивать то, что к России надо привыкать. Нет ничего зазорного в том, чтобы приглашать проверенных и адаптированных к чемпионату игроков. Сейчас никто не будет кричать, какие мы молодцы и нашли бриллиант, но это не самое главное. Важно, чтобы было качество.

— Костюков — та же история?

— Да, это и его касается. Костюков — футболист с очень большим потенциалом. Да, он уже достаточно возрастной, ему 29 лет. Но это хороший футбольный зрелый возраст. Миша не попадал в системные требования. Он играл в командах, где ему приходилось очень много обороняться, и на атаку ему не всегда хватало сил. Но он все равно качественно выглядел. В «Рубине» у него будут более системные требования к обороне, поэтому я уверен, что у него получится.

Вообще Костюкова мы хотели пригласить очень давно. Но все не складывалось. Это универсальный игрок атаки, который может сыграть где угодно. Но для нас его основная позиция — фланг нападения.

— Леона Мусаева вы тоже хотели подписать давно. В какой роли его видите?

— Да, несколько окон подряд. Наконец-то нам это удалось. Леон может играть на любой позиции в нижней тройке полузащитников — и 6-го номера, и 8-го.

— Он плотно сидел в запасе «Зенита». Что его ждет в «Рубине», где тоже высокая конкуренция в полузащите?

— Любой хороший игрок имеет получает конкуренцию при переходе из хорошего клуба в хороший. Ее не будет, только если ты первый парень на деревне. А когда ты строишь свою карьеру правильно и играешь за клубы, которые на что-то претендуют, то конкуренция будет всегда. Мусаев способен ее выдерживать и выигрывать — в этом я не сомневаюсь.

— Нет опасений, что он может вернуться в «Зенит» из-за права обратного выкупа?

— Никаких опасений нет. Если футболист играет так, что его хочет вернуть чемпион России, значит, «Рубин» тоже играет очень здорово. Если Леона обратно выкупит «Зенит», получается, мы чего-то добьемся. Нет футболистов, которые всегда будут играть в твоей команде. Это вопрос будущего, и я уверен, что это решаемо.

«В «Рубине» очень живой скаутский отдел»

— Расскажи о селекционном отделе «Рубина». Каков вклад селекционеров в последние трансферы?

— Они очень сильно помогают, и мы все кандидатуры с ними обсуждаем. Алексей Семенов (экс-вратарь и тренер «Рубина». — Прим. ред.) у нас специализируется на футболистах ФНЛ и РПЛ. Он смотрит только россиян. У него очень хорошее понимание процессов. Он правильно оценивает, мы всегда советуемся по всем кандидатам. У нас сейчас на просмотре находится Карпов из «Тюмени» — фланговый атакующий футболист, которого в том числе и Семенов много хвалил и просматривал. Карпов пропустил первый сбор из-за травмы. Сейчас он выглядит очень хорошо.

— Испанцы Сесар Навас и Рубен Пулидо ведут только Европу?

— Нет, они смотрят и россиян, и иностранцев. У нас было очень много планов живого просмотра, но из-за коронавируса не сложилось. Однако мы почти в каждодневном режиме созваниваемся, у нас есть чат в мессенджере, мы делаем видеоконференции с главным тренером и постоянно всё обсуждаем. У нас очень живой скаутский отдел.

— Три скаута — это не мало?

— Это нормально. В условиях пандемии этого более чем достаточно. Хочется, чтобы был еще один скаут, но это не критично. Мы справляемся. У нас идет очень хорошая работа. Хочу сказать, что Сесар и Рубен Пулидо (экс-игрок «Реала». — Прим. ред.) очень хорошо работают. Мы совпадаем в понимании того, чего хотим, — это очень важно.

Они обязательно приедут к нам на сборы в Турцию, мы будем взаимодействовать коллективно. Так что все хорошо.

— Кто из них предложил японца?

— Мы в целом смотрели японскую лигу, после чего показали игрока главного тренеру, и он дал нам добро на трансфер.

— Оцени опыт, что всех потенциальных новичков приходится смотреть только по видео.

— Мы адаптировались. Когда ты сидишь на хлебе и воде, то в какой-то момент и к этому привыкаешь. Но я продолжу утверждать, что это плохо.

Вообще к скаутам мы хотим добавить одного аналитика.

— Для чего?

— Анализ цифр здорово помогает дополнить ощущения и какие-то догадки. Глаза — это очень хорошо. Но надо пользоваться возможностями людей, которые способны анализировать огромный объем данных. Мы этого — может быть, в силу возраста, отсутствия привычки — делать не можем. Вот такого человека я бы с удовольствием пригласил в клуб.

Как правило, такой человек работает не только на селекционную службу, но и на главного тренера. Это очень интересно для дискуссии. Хочется попробовать.

— Не нашли?

— Мы близки к тому, чтобы найти такого специалиста. Очень важно, чтобы этот аналитик прекрасно понимал одну вещь: футбол — это вид спорта, где игрока очень характеризует эпизод, когда он не убрал ногу, вступил в единоборство, выцарапал невыцарапываемый мяч, принял неординарное решение в атаке, даже находясь не в своей позиции в неправильной зоне. Игра разбивается на эпизоды, в которых ты противостоишь оппоненту. При всех тактических аспектах это важно. Мы хотели бы найти аналитика, который бы не только правильно оценивал цифры, но и понимал, что спорт — более сложный процесс, чем расставленные фигуры в шахматах.

В этой компиляции есть сила. Есть много молодых ребят, которые парадоксальным образом смотрят на футбол, и их взгляд поможет нам стать лучше и сильнее. Это их фишка, которую мы не всегда можем оценить. Меня это направление очень интересует, и уверен, что мы сможем найти для себя что-то интересное, стать сильнее в этом.

«Муса слишком дорогой футболист даже как свободный агент»

— Как много игроков у вас на карандаше в трансферное окно?

— Немного. Если у тебя больше трех человек на одну позицию в каждое окно, то, значит, ты просто создаешь видимость. У нас много футболистов, которых мы просматриваем, списки очень большие, но именно те, кого мы хотим пригласить, — это никогда не лист и более двух человек на позицию.

— Сколько бывает сорванных трансферов в одно окно? У вас ведь было предложение по переходу другого корейского игрока, с которым не договорились. Таких случаев много?

— Еще, помимо Урунова, думаю, парочка. Но есть много ситуаций, когда ты забрасываешь удочку, и сразу либо следует отказ с той стороны, либо мы сами понимаем, что это невозможно. К примеру, сейчас мы вели переговоры с «Мальме» об интересном молодом защитнике Анеле Ахмедхождиче. Мы вступили в переговоры, это заняло пару дней, в ходе которых мы поняли, что это для нас нереальный трансфер по деньгам. Учитывая конкуренцию, которую мы бы не выиграли (по данным в СМИ, игроком интересуются «Челси», «Милан» и «Аталанта». — Прим. ред.), мы спокойно приняли это.

— Правда, что «Рубин» интересовался Мусой?

— Великолепный игрок, мы с Мусой поддерживаем отношения, действительно разговаривали. Но Муса — слишком дорогой футболист даже в статусе свободного агента. С такими цифрами мы не готовы его подписывать.

— А защитника «Химок» Тихого?

— Нет, никогда нами даже не рассматривался. Тихий — очень хороший и качественный игрок. Отсутствие интереса к нему со стороны «Рубина» не говорит об обратном. Просто мы им не интересовались.

— К хавбеку «Химок» Трошечкину интерес сохраняется?

— Нет, вопрос по нему закрыт полностью. Хотя мы им интересовались и приглашали. Это интересный игрок, который наверняка перейдет в хороший клуб, возможно, летом или позже. Желаю ему удачи. Это очень качественный футболист.

— По Солтмураду Бакаеву были какие-то разговоры со «Спартаком» о его возможном возвращении?

— Нет, таких разговоров не было. Я все-таки надеюсь, что мы будем осуществлять ключевые трансферы на выход именно летом. Выступаю за это. Нет футболистов, которые не продаются. Надо продавать игрока, если он хочет куда-то перейти. Но делать это надо не в середине сезона, а летом.

— В чем специфика? У вас же зимой будет три месяца между матчами, а летом почти вдвое меньше.

— Да, у тебя вроде бы больше времени на сборы и тренировочный процесс. Но есть очень большая проблема в том, что, отпустив кого-то зимой, безумно тяжело найти замену. Особенно по иностранцам. Тяжело зимой купить того, кого можно купить летом. С россиянами это немного по-другому работает, но принцип тот же. Терять футболистов нужно летом. Это гораздо выгоднее финансово.

«Игнатьев остается очень качественным нападающим»

— Игнатьев за год в «Рубине» не забил ни одного гола с игры. Почему у него пока не получается играть результативно?

— Считаю, что есть единственный фактор. У нас любят навешивать ярлыки, что у игрока что-то не получилось. Но «не получилось» — это когда ты оказался во второй лиге. А если ты усердно работаешь, значит, все получится. Игнатьев остается очень качественным нападающим.

Нельзя забывать, что Деспотович — это тоже очень классный форвард. Пока Деспот вот так выглядит, тяжело выиграть у него конкуренцию. Это нормально, и хорошо, что партнеры по команде могут выглядеть сильнее. Ваня это очень правильно оценивает, поэтому я уверен, что все будет хорошо.

— Он говорил, что хотел бы воспользоваться помощью психолога. В клубе это обсуждали?

— Да, но при его работе я уверен, что у него все будет хорошо и правильно.

— Деспотович достался вам бесплатно, но уже много забил и серьезно усилил вас.

— Мы очень довольны. Это тоже важный игрок на поле и вне его. Суперкачественный нападающий. Когда Деспот был в Казахстане в «Астане», мы в ЦСКА о нем думали активно. Он еще тогда был востребован. Джордже вообще все умеет, это очень породистый нападающий.

Топовый парень в коллективе, лидер с великолепным чувством юмора и правильным отношением к делу.

— Абильдгор — одно из открытий сезона. Как его оцените — и есть ли интерес к нему?

— Оливер стал игроком сборной Дании, и я уверен, что он в дальнейшем перейдет на следующий этап. Это нормальная история для многих наших игроков. Какие-то разговоры об интересе к нему периодически возникают, но надо переходить куда-то, когда тебя видят в составе. Особенно если ты центральный защитник или опорник.

У Абильдгора так было при переходе в «Рубин»: главный тренер понимал, как и для чего будет его использовать. Оливер достоин того, чтобы перейти в зарубежный клуб, когда его конкретно хотят в состав под определенные задачи. У него все будет хорошо.

Мы прекрасно понимали, что это за футболист. Качество у нас не вызывало никаких вопросов, и мы ожидали от него такой хорошей игры.

— Хван Ин Бом кажется игроком, который по потенциалу на голову выше остальных.

— Уверен, что он может выйти на другой уровень выступлений. Тоже прекрасно понимаю, что с течением времени Ин Бом перейдет в какой-то более сильный чемпионат. Считаю, это правильно.

Приходит футболист, мы в него вкладываемся финансово, тренер вкладывается работой, и дальше он делает следующий шаг — в этом и состоит футбольный бизнес.

— Вы изначально на место Ин Бома хотели взять Урунова.

— Да, Остон сыграл свою роль. Урунов идеологически стал той фигурой, из-за которой мы задумались о том, что функционально нам нужен такой футболист с такими качествами. Это привело нас к Ин Бому. Поэтому все прекрасно.

— Кажется, Шатов пока играет не так, как все ожидали.

— Почему? Считаю, он играет очень хорошо. Отмечу серьезную вещь: Олег Шатов — человек, который всегда прислушивался к малейшим мелодиям боли в своем организме. При этом у него потрясающая карьера, это высочайшего уровня игрок. Но, мне кажется, он всегда внутренне ждал, что что-то будет болеть, он сломается. А здесь от него ждут, что он будет все время играть.

Шатов блестяще выглядит. Даже перед травмой он набрал фантастическую форму, и я восхищен его игрой. Сейчас еще он полностью пройдет все сборы.

У него есть лидерские качества, он очень неравнодушный парень. Когда Шатов здоров — это огромная фигура для клуба. Он уже был капитаном в некоторых матчах: его выбрала команда. Тренер без учета мнения игроков не будет назначать капитана.

— Йевтич поначалу казался чуть медлительным игроком, который долго осваивался, но концовку года провел неплохо.

— По нему сильно ударил коронавирус. Это главная жертва вируса в нашей команде. Он болел коронавирусом еще в первую волну и очень долго приходил в себя. Мы не понимали, что с ним происходит, а потом узнали о последствиях. Наверное, настоящий Йевтич — это тот, который был в концовке года. У коронавируса есть разные осложняющие последствия, в том числе и влияние на нервную систему, нейротоксическое воздействие на головной мозг. Это на него сильно повлияло.

И это касается не только Йевтича и не только наших игроков: вроде бы все нормально, но у игрока есть какие-то ограничения в игре. Это связано с болезнью.

«Не надо бояться, что Хвича или Уремович уйдут из «Рубина». Это нормальный процесс»

— Какая актуальная ситуация с Хвичей? Были ли новые обращения? Зимой его не продаете?

— Обращения всегда происходят. Его уход зимой маловероятен, скорее всего. Хвича — это такой талант... Я лично привезу его куда-то в Европу на машине, если будут закрыты границы. Он должен играть в достойном большом европейском клубе.

Но это должно произойти в правильное время. Хвича только-только начал играть, примерил роль лидера, выходит на каждый матч с первых минут. От него постоянно что-то зависит. Когда психологически он привыкнет к этому, то ему будет легче куда-то переходить.

Для «Рубина» счастье, что мы участвуем в той или иной степени в подготовке такого большого таланта. Никто Хвичу не задержит в клубе ни на один лишний день. Тогда, когда будет нужно, он перейдет. Всему свое время.

— Уремович стал регулярно играть в основе сборной Хорватии. Стало больше предложений?

— Да, по нему есть стабильный интерес. Но я и ему говорил, что если ты защитник, то надо переходить тогда, когда тебя лично хотят видеть в составе. Надеемся, что Уремович перейдет куда-то в Европу. А кто меняет защитников зимой? Те, у кого все плохо и кто борется за выживание. Топ-клуб покупает центральных защитников на вырост тоже летом.

Если к нему сохранится стабильно высокий интерес, нам нужно будет говорить с Филипом и узнать, как он все это оценивает.

— Клуб готовится к тому, что перечисленные игроки могут в скором времени уйти?

— К этому невозможно готовиться, потому что ты не можешь игроков консервировать, как огурцы. Особенно с учетом лимита. Их уход будет означать для нас денежный заработок. Значит, мы сможем кого-то себе позволить. Не надо этого бояться, я уверен, что мы справимся.

Хотя у нас сейчас такой потрясающий коллектив, такая синергия, отношения, что потеря любого футболиста будет болезненной. Но я надеюсь, что мы после зимних сборов этой бандой пошумим как следует, а дальше уже ребята будут достойны идти куда-то дальше в Европу или большие российские клубы. Это нормальный футбольный процесс.

— Кто-то из арендованных зимой может вернуться в «Рубин»? Степанов, Давиташвили?

— Степанов должен доиграть сезон в «Роторе». Я безумно рад за Степу, что он так здорово выглядит, он большой молодец. Сейчас дергать его из «Ротора» было бы преступлением. Это наш воспитанник, и надо, чтобы он провел полный сезон в премьер-лиге, играя в старте. У нас очень хорошие крайние защитники, поэтому не надо никого дергать без лишней необходимости.

Что касается Зурико, он иностранец, и в условиях лимита пока сложно его использовать в «Рубине». Он в «Роторе» сейчас стал важной фигурой. Я оцениваю его аренду очень положительно, он выглядит очень хорошо.

— Продажа Данченко в АЕК, хотя он играл в «Уфе» в аренде, — как возникло такое решение?

— У Олега есть реальный шанс поехать на Евро в составе сборной Украины, и ему нужно играть. АЕК изначально был настроен его купить, а не взять в аренду. Было классное сочетание факторов для игрока и для клуба. Мы достаточно быстро договорились, но юридические моменты заняли у нас некоторое время.

— Молодые нападающие Климов и Косарев стали чаще играть, выходя на замену. Что от них ждете?

— Очень высоко оцениваю и того и другого. Это молодые звездочки, на которых мы очень надеемся, с очень правильным отношением к делу, воспитанием. Оба с большим талантом и потенциалом. При этом это нападающие с разным функционалом. Косарева очень много кто хочет забрать у нас в аренду и в РПЛ, и в ФНЛ. Он очень здорово добавляет в тренировочном процессе в составе «Рубина».

— Самошников в концовке года выглядел очень прилично. За счет чего он прибавил?

— Самоха образца начала года и концовки первой части сезона в психоэмоциональном компоненте и игровом — это два разных человека. Я безумно рад за него. Мы много обсуждали с ним какие-то моменты его игры. Сейчас я вижу человека, который улыбается широкой улыбкой, уверен в себе, имеет хороший контакт с главным тренером. Человек добавляет и прогрессирует — обожаю такие истории.

«Безумно доволен коллективом, который сложился в «Рубине»

— У «Рубина» появилась женская команда. Что это за проект?

— Женский футбол — это довольно новая вещь для нас, но мы хотим плотно этим заняться. Это серьезный проект, и мы всячески поддерживаем девчонок, которые хотят играть в футбол. Будем с большим интересом этим заниматься. Думаю, и Леонид Викторович будет взаимодействовать и общаться с тренером женской команды. Мы идем на это с большим интересом.

— Видно, что у «Рубина» нет средств на большие трансферы. Каково работать в таких условиях?

— Нам грех жаловаться. Безусловно, хочется оперировать большими суммами, но я считаю, что мы можем себе позволить многое в рамках нашего бюджета. Да, хочется чуть-чуть побольше. Иногда мы вынуждены отказываться от игроков в пограничных ситуациях, но это не критично.

— Была обидная ситуация за последний год?

— Нет, такого не было. Мы изначально понимаем, сколько мы можем потратить, и пытаемся этим оперировать. Если от кого-то пришлось отказаться, значит, не сложилось. Мы идем дальше и не будем жевать сопли.

— Три лучших трансфера в РПЛ в 2020 году без учета игроков «Рубина»?

— Соболев в «Спартак», Лесовой в «Динамо» и Эджуке в ЦСКА.

— Почему Эджуке?

— Потому что это очень хороший футболист! Мы же оцениваем игрока, а не ценник.

— А самый знаковый европейский трансфер года?

— Конечно, это переход Эрлина Холанна в «Боруссию». У него большое будущее, и он уже сейчас оправдывает все затраты.

— Главный итог для «Рубина» в прошедшем году?

— Любые оценки надо давать в мае, конечно. Но на сегодня я безумно доволен тем, какой в «Рубине» сложился коллектив. Это действительно очень важно в футболе. Когда у тебя в раздевалке есть это ощущение, то команда способна на многое.

Взаимодействие тренеров с футболистами, руководства с командой — это важно. Не всегда в футболе ты получаешь результат, который хочешь. Но такой коллектив и такое отношение друг к другу на всех этажах, начиная от администрации и заканчивая тренерами и игроками, — это наше общее большое достижение.

Владислав Зимагулов