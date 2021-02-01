Боярский считает, что с приходом Промеса в «Спартак» у «Зенита» могут возникнуть проблемы

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о трансфере нападающего Квинси Промеса из «Аякса» в «Спартак».

«Чем сильнее «Спартак», тем сложнее будет «Зениту», — заявил Боярский «СЭ».- Сейчас ходят слухи о возможном уходе Сердара Азмуна, мы можем потерять наш козырь. А «Спартак» то и дело, что набирает хороших игроков. Мне кажется, руководству «Зенита» стоит задуматься над пополнением козырей, иначе «Спартак» убежит».

В понедельник, 1 февраля, «СЭ» сообщил, что «Спартак» и «Аякс» договорились об аренде голландского форварда Квинси Промеса. Сумма, которую красно-белые заплатят за аренду голландца, составит 500 тысяч евро, в дальнейшем «Спартак» будет иметь право обязательного выкупа игрока за 9 миллионов евро. Зарплата футболиста составит 3,5 миллиона евро + бонусы.

В сезоне-2020/21 Промес провел за «Аякс» 19 матчей, в которых забил 6 мячей. В прошлом сезоне нападающий попал в тройку лучших игроков «Аякса» по системе «гол+пас», забив 12 голов и отдав 5 голевых передач.

(Артем Бухаев)