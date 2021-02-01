Полоз сравнил себя с молодыми игроками «Ростова»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз рассказал о длительных сборах и нагрузках, а также поразмышлял о перспективах молодых игроков клуба.

— В этом году необычно длинные сборы. Тяжело?

— В первую очередь, психологически, ведь мы никогда не уезжали на целый месяц без перерыва. Первые дни, конечно, тяжело физически, а когда это уже немного проходит, начинаются другие проблемы, ведь каждый день все одно и то же. Но мы справляемся, один из способов разрядки — настольный теннис, — приводит слова Полоза сайт «Ростова».

— Многие игроки хвалят тренера по физической подготовке Луиса Мартинеса, отмечая его профессионализм. Но со стороны кажется, что его тренировки очень тяжелы. Что скажешь ты о его работе?

— Луис — профессионал с большой буквы. Я мало встречал таких специалистов в футболе. Иногда, конечно, бывает тяжело. Но мы — футболисты, с нами надо быть строгими. Работа, конечно, интересная, много времени проводим с мячом, но при этом и много бегаем. Еще бы немного юмора добавить — будет вообще супер!

— В прошлом интервью ты вспоминал начало своей карьеры в РПЛ. Сейчас с командой на сборах четыре игрока из молодежного состава. Что скажешь об этих футболистах?

— Ребята все достаточно хороши на поле, перспектива, думаю, есть у каждого. Тяжело рассуждать о том, каким был я в том возрасте, если говорить о футболе и жизни в целом. Стараемся быстрее их адаптировать к коллективу, чтобы они чувствовали себя в первой команде своими. Пусть доказывают свою состоятельность на футбольном поле.

— Талантливее тебя в том возрасте?

— Конечно, нет, брат! (смеется) На самом деле тяжело сказать. Сейчас я обращаю внимание на такие нюансы, на которые даже не смотрел, когда мне было 18 лет. И сейчас смотря на них, вижу, что они тоже не обращают внимание. Стараюсь подсказывать: мелочи, нюансы в тактике. И тут уже каждый решает: прислушаться или нет. Я за то, чтобы играла молодежь!