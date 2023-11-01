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Сегодня, 10:00

Романцев — о Семаке: «Его роль в титулах «Зенита» оспаривают нефутбольные люди или его враги»

Александр Львов
Обозреватель
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Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

— Похоже, «Зенит» набирает игровую форму, в которой он пять раз подряд становился чемпионом. Но почему-то все равно приходится слышать, что в этом нет заслуги Сергея Семака — якобы, работая в таких условиях, любой тренер выиграл бы золото. Но почему тогда это не вышло у Луческу и Манчини, у которых в Питере были точно такие же условия?

— Считаю, что оспаривать роль Семака в такой золотой серии могут либо совершенно нефутбольные люди, либо его заклятые враги. Обычно подобные разговоры о тренере возникают, когда его команда начинает спотыкаться. После потери Малкома и Кузяева «Зенит» не очень уверенно входил в сезон, терял дома очки, что обычно случалось нечасто. Вот и всколыхнулись недруги, заговорив о потери мотивации, пресыщенности победами и, конечно же, просчетах Семака. Замечу, что у «Спартака» тоже случалось, когда мы трудно начинали чемпионат. Но затем набирали обороты и делали концовку золотой. Убежден, что у Сергея Богдановича достаточно опыта, чтобы вновь вырулить на чемпионскую колею. Тем более что зимой «Зенит» укрепит атаку молодым бразильцем Педро. А то, что Семак обладает чутьем на таланты, все убедились после приглашения Малкома, в котором многие сомневались. Но тренер настоял на своем. Вообще твердость и последовательность в решениях — стиль его работы. Хотя с учетом нынешнего состояния «Краснодара» выиграть шестой титул кряду будет сложнее.

Что касается осечек в «Зените» Луческу и Манчини, то, скорее всего, здесь сказалось отсутствие у них менталитета, который необходим иностранцу для работы в России. Дик Адвокат же сумел почувствовать и команду, и российский футбол! Что подтвердилось его яркими победами.

Олег Романцев. «Звать судей из Саудовской Аравии — не выход. Наш футбол это уже проходил!» Интервью Романцева
Олег Романцев
Сергей Семак
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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