Романцев — о Семаке: «Его роль в титулах «Зенита» оспаривают нефутбольные люди или его враги»
Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.
— Похоже, «Зенит» набирает игровую форму, в которой он пять раз подряд становился чемпионом. Но почему-то все равно приходится слышать, что в этом нет заслуги Сергея Семака — якобы, работая в таких условиях, любой тренер выиграл бы золото. Но почему тогда это не вышло у Луческу и Манчини, у которых в Питере были точно такие же условия?
— Считаю, что оспаривать роль Семака в такой золотой серии могут либо совершенно нефутбольные люди, либо его заклятые враги. Обычно подобные разговоры о тренере возникают, когда его команда начинает спотыкаться. После потери Малкома и Кузяева «Зенит» не очень уверенно входил в сезон, терял дома очки, что обычно случалось нечасто. Вот и всколыхнулись недруги, заговорив о потери мотивации, пресыщенности победами и, конечно же, просчетах Семака. Замечу, что у «Спартака» тоже случалось, когда мы трудно начинали чемпионат. Но затем набирали обороты и делали концовку золотой. Убежден, что у Сергея Богдановича достаточно опыта, чтобы вновь вырулить на чемпионскую колею. Тем более что зимой «Зенит» укрепит атаку молодым бразильцем Педро. А то, что Семак обладает чутьем на таланты, все убедились после приглашения Малкома, в котором многие сомневались. Но тренер настоял на своем. Вообще твердость и последовательность в решениях — стиль его работы. Хотя с учетом нынешнего состояния «Краснодара» выиграть шестой титул кряду будет сложнее.
Что касается осечек в «Зените» Луческу и Манчини, то, скорее всего, здесь сказалось отсутствие у них менталитета, который необходим иностранцу для работы в России. Дик Адвокат же сумел почувствовать и команду, и российский футбол! Что подтвердилось его яркими победами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1