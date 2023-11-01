В РФС надеются, что Госдума весной рассмотрит вопрос о возвращении пива на стадионы

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» рассказал о стадии принятия законопроекта о возвращении пива на стадионы.

«Что касается пива на стадионах, то РФС провел работу, по результатам которой все субъекты принятия решений, кроме одного, поддержали эту идею. Была позиция МВД России, что они готовы рассматривать возможность использования слабоалкогольных напитков только на тех спортивных мероприятиях, где действует карта болельщика. На круглом столе в Государственной думе МВД подтвердило свою позицию, соответственно, они не возражают против того, чтобы пиво было на матчах чемпионата России и на финале Кубка России.

Дальше вопрос принятия закона, есть позиция Минздрава, которое выступает против. Хотя понятно, что алкогольные напитки употребляются не только на стадионах. Из самих отчетов Минздрава следует, что главной проблемой является не пиво, а крепкий алкоголь. Пока в расписании ближайших сессий Госдумы этого вопроса нет. Надеемся, что весной они могут вернуться к этому вопросу», — сказал Митрофанов «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5 процента при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.