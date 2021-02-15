Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов, в январе перешедший из «Ахмата» в «Уфу», в очередной колонке для «СЭ» рассказал, как изменились за последние годы тренировочный процесс и способы восстановления.

— За последние десять лет подход к тренировочному процессу изменился кардинально, — написал Иванов. — Если раньше всё определяли на глазок, то сейчас клубы вовсю используют новые технологии — «полары» и GPS-датчики, которые отслеживают состояние каждого игрока. Сразу видно, сколько он совершил рывков, какая максимальная скорость, какие группы мышц задействованы и так далее... Не ускользает ни одна деталь!

Исходя из этого, тренерский штаб выстраивает дальнейшую работу. Нагрузка тщательно дозируется, все бегут на своем пульсе. Теперь на предсезонке даже не чувствуешь особой усталости или переутомления. К тому же в отпуске футболисты получают специальные программы, которые позволяют запустить «мотор» и приехать на первый сбор уже подготовленным. Тогда можно спокойно обойтись без монотонной беготни, сразу перейти к игровым упражнениям.

С восстановлением — то же самое. Помимо бани и веников сейчас есть бочки со льдом, которые на тренировках стоят около поля. После больших нагрузок — то, что надо. Причем каждый решает сам, сколько времени там провести. Допустим, я делаю три захода — по минуте-полторы. Иногда еще меньше. А бразильцы Антониу Феррейра и Маурисиу, игравшие когда-то в «Ахмате», могли долго в бочках сидеть. Зарывались по шею во льдах и чувствовали себя великолепно.

Колонка Олега Иванова в «СЭ»