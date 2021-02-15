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Бохинен будет выступать в ЦСКА под бывшим номером Думбия

20:40
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Новичок ЦСКА Эмиль Бохинен будет играть за московский клуб под 88-м номером, сообщает пресс-служба армейцев.

До 21-летнего полузащитника под этим номером играли два футболиста ЦСКА. С 2007-го по 2009 год турок Эркин Джанер, а с 2012-го по 2015 — ивуарийский форвард Сейду Думбия.

Ранее, 15 февраля, ЦСКА объявил о подписании контракта до 2025 года с Бохиненом. Норвежец прибыл в расположение команды в Кампоаморе, где ЦСКА проводит тренировочные сборы.

В прошлом сезоне чемпионата Норвегии Бохинен сыграл в 24 матчах за «Стабек», забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

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