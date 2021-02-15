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Футболист «Локомотива» Смолов показал фото с Мамаевым: «Легенды»

21:20
Павел Мамаев и Федор Смолов. Фото Instagram
Павел Мамаев и Федор Смолов. Фото Instagram
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Форвард «Локомотива» Федор Смолов опубликовал в своем Instagram совместное фото с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

«Легенды», — написал Смолов.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел 16 матчей за московский клуб и забил три гола. 3 декабря 2020-го Смолов перенес операцию на плече.

На счету 32-летнего Мамаева 9 игр в составе «Ростова», два гола и одна результативная передача.

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