Футболист «Локомотива» Смолов показал фото с Мамаевым: «Легенды»

Форвард «Локомотива» Федор Смолов опубликовал в своем Instagram совместное фото с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.

«Легенды», — написал Смолов.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел 16 матчей за московский клуб и забил три гола. 3 декабря 2020-го Смолов перенес операцию на плече.

На счету 32-летнего Мамаева 9 игр в составе «Ростова», два гола и одна результативная передача.