Сборы: от ада Яковенко и штанги Красножана до GPS-датчиков и бочек со льдом. Колонка Олега Иванова

Авторская колонка экс-полузащитника сборной России — специально для «СЭ».

2016 год. Олег Иванов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

На первом месте — Австрия

В Советском Союзе футбольные клубы зимовали в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа. Старшие товарищи рассказывали, как это было: сбор растягивался почти на месяц, поле частенько делили две команды, тренировки назначались не в удобный для тебя час, а когда освободится вытоптанный клочок земли. Кросс по шпалам вдоль железной дороги считался в порядке вещей. Просто потому, что больше готовиться было негде. Да еще форму игроки стирали сами.

В 90-е ситуация изменилась. У клубов появилась возможность в поисках солнца и зеленой травы выезжать хоть на край света. Селиться в комфортабельных отелях, тренироваться на качественных полях. А уж за стирку формы даже в командах второй лиги давным-давно отвечает администратор.

«Уфа», с которой в январе подписал контракт, — мой седьмой клуб в карьере. Прежде были «Спартак», «Химки», «Кубань», «Крылья», «Ростов» и «Ахмат». Если между ними и есть что-то общее, так это любовь к Турции.

Именно там наши команды чаще всего проводят зимой сборы. Условия не хуже, чем на Кипре или в Испании, а виза не требуется. Что здорово упрощает жизнь, особенно когда на просмотр везут кучу потенциальных новичков.

Италия, куда периодически наведывается «Ахмат», привлекает спаррингами. Как-то за один сбор мы успели сыграть с «Ромой», «Удинезе» и «Кальяри». Уровень! Например, в Испании заполучить в соперники кого-то из ла лиги очень сложно. Вот из сегунды — пожалуйста.

Понравилось мне и на Мальте. Заглянули туда разочек с «Ахматом» при Рашиде Рахимове. Не знаю, чем он руководствовался, выбирая довольно экзотическое по нынешним временам место дислокации, но нареканий ни у кого не возникло. Кстати, в соседях у нас была «Легия», с которой тогда работал Станислав Черчесов. Однако до товарищеского матча с поляками почему-то не дошло.

Ну а под летние сборы оптимальный вариант — Австрия. Там есть все, что нужно для полноценной подготовки к сезону. Главное — поля шикарные. Даже в горных деревушках, где базируются клубы третьего или четвертого дивизиона, газоны изумительные. Как на лучших российских стадионах.

В этом смысле Австрия для меня точно на первом месте. На втором — Турция. На последнем — Крымск, где был с «Кубанью» пятнадцать лет назад. Может, сейчас в тех краях что-то поменялось. Тогда же было не поле — кизяк. Ковыряться в этой жиже — то еще удовольствие.

А в 2004-м в разгар сбора со «Спартаком» жуткие дожди обрушились на Турцию. Дня четыре лило с утра до вечера. Поля поплыли, тренироваться нереально. Пришлось безвылазно сидеть в отеле, выбираясь разве что в тренажерный зал.

Зато сегодня турецким газонам непогода уже не страшна. Везде современная дренажная система, даже в ливень выходишь на поле, а оно в идеальном состоянии! Бутсы не проскальзывают, спокойно играешь в пластиковых шипах.

Павел Яковенко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

День сурка у Яковенко

Меняется не только качество полей, но и продолжительность сборов. Теперь они длятся 10-12 дней. Раньше — 14-15. А вот в «Кубани» при Павле Яковенко заехали в Турцию аж на месяц!

Специфический метод подготовки он объяснял так: страна безвизовая, никаких проблем с доставкой на смотрины новичков, траты на перелеты не нужны. Сейчас-то тренеры разрешают брать на сборы жен и подруг. Но это не про Яковенко. Впрочем, те, кто сталкивался с его нагрузками, прекрасно знают — тут вообще не до свиданок.

Жизнь футболиста на сборах разнообразия в принципе не подразумевает. Но у Яковенко был настоящий день сурка. Потренировался, поел, поспал. Всё! На книжки, фильмы или компьютерные игры не хватало ни времени, ни сил. Любую свободную минутку использовали для того, чтобы поскорее залезть в кровать, накрыться с головой одеялом и забыться тревожным сном. До следующей тренировки.

А их что в «Химках», что в «Кубани» у Павла Александровича было по четыре в день. Первая называлась «зарядкой» и начиналась в семь утра.

Обычно шли на пляж, где бегали босиком по песку. Стандартная дистанция — восемь отрезков по 500 метров. Иногда вместо пляжа отправлялись на футбольное поле. Жонглировать. Выстраивались в линию и в быстром темпе передвигались от штрафной до штрафной, подбрасывая мяч в воздух. Причем в строгой последовательности — левой «шведкой», правой, бедром, головой. И так по кругу. Полтора часа!

В «Химках» это особенно раздражало Андрея Тихонова. Мячи у нас были с лигочемпионскими звездочками. Так Андрюха бурчал: «Чеканишь, чеканишь... Да у меня потом эти звезды весь день перед глазами мелькают!»

На второй тренировке, которая начиналась в 10.00, упор шел на «физику». Одно из любимых упражнений Павла Александровича — шесть по 1200 метров. Бежишь с мячом, контролируя его то левой ногой, то правой, то «шведкой», то «щечкой». Плюс всякие тесты, челночный бег. А в конце снова жонглирование и удары по воротам.

Третья тренировка — в 17.00. Там уже больше игровых упражнений, отработка тактики. Ну и вечером после ужина — бассейн. Первый раз я подумал: «О, хоть расслабимся, поплаваем в свое удовольствие». Ха! Нагрузка и там была приличная. Одна радость — сидеть под водой по полторы минуты, как у Валерия Газзаева в ЦСКА, никто не заставлял...

Когда нам, полевым, становилось совсем тяжко, смотрели на вратарей и понимали — им еще сложнее. У голкиперов был свой тренер — Сергей Краковский. Гонял парней так, что их и мутило, и тошнило. Андрюха Сидельников однажды вообще в обморок рухнул. А Жора Ломая долго скакал через все поле в присяде, как лягушка. Затем подошел к Краковскому, показал большие пальцы на руках и выдал со страшным акцентом: «Все, трэнэр, нэ могу! У меня уот этот палец болит и уот этот, только нэ здесь — на ногах...»

Да и я как-то попрыгал 500 раз через барьеры под бдительным оком тренера по физподготовке, а потом в гостинице с трудом поднялся на второй этаж. Ноги просто подкашивались.

Самое удивительное, что сейчас это время вспоминаю с теплотой. Молодые, беззаботные, хи-хи, ха-ха... На адских тренировочных объемах старались не зацикливаться. А вот ребята постарше, конечно, пыхтели, плевались, проклинали все на свете.

Юрий Красножан. Фото Татьяна Дорогутина

Красножан всех стрижет под одну гребенку

Еще тяжело было с Юрием Красножаном. Правда, по другой причине — он фанат штанги. В Нальчике за счет этого вывел команду на новый уровень. А в Грозном не пошло. Мне кажется, главная ошибка Юрия Анатольевича в том, что он всех стрижет под одну гребенку. Не учитывает, что даже таблетка не каждому пациенту подходит.

Вот и у Красножана методика настолько специфическая, что кому-то дает силы, а у кого-то, наоборот, забирает. С «Ахматом» получился второй вариант. Команда у нас была легкая, техничная, а после приседаний со 120-килограммовой штангой и работы с отягощениями мы на поле еле двигались. Да нас спиной обыгрывали! В итоге за несколько месяцев скатились на 14-е место, и Юрия Анатольевича уволили.

Абсолютная противоположность Яковенко и Красножану — Александр Тарханов, с которым пересекся в «Крыльях». У него ни кроссов, ни пустой беготни, ни тем более штанги. Выносливость повышает через упражнения с мячом — и команда в отличной форме.

Теперь, как я слышал, такого же принципа придерживается в «Рубине» Леонид Слуцкий. Когда же он «Крылья» возглавлял, у нас на первом сборе была беговая работа. Зато второй был полностью игровым. С тех пор прошло немало времени, Леонид Викторович потрудился в Европе и, наверное, понял, что можно через игровые упражнения хорошо подготовить команду физически. В конце концов мы ведь не легкоатлеты, а футболисты.

Бочка для льда в раздевалке ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бразильцы и бочки со льдом

Вообще, за последние десять лет подход к тренировочному процессу изменился кардинально. Если раньше всё определяли на глазок, то сейчас клубы вовсю используют новые технологии — «полары» и GPS -датчики, которые отслеживают состояние каждого игрока. Сразу видно, сколько он совершил рывков, какая максимальная скорость, какие группы мышц задействованы и так далее... Не ускользает ни одна деталь!

Исходя из этого, тренерский штаб выстраивает дальнейшую работу. Нагрузка тщательно дозируется, все бегут на своем пульсе. Теперь на предсезонке даже не чувствуешь особой усталости или переутомления. К тому же в отпуске футболисты получают специальные программы, которые позволяют запустить «мотор» и приехать на первый сбор уже подготовленным. Тогда можно спокойно обойтись без монотонной беготни, сразу перейти к игровым упражнениям.

С восстановлением — то же самое. Помимо бани и веников сейчас есть бочки со льдом, которые на тренировках стоят около поля. После больших нагрузок — то что надо. Причем каждый решает сам, сколько времени там провести. Допустим, я делаю три захода — по минуте-полторы. Иногда еще меньше. А бразильцы Антониу Феррейра и Маурисиу, игравшие когда-то в «Ахмате», могли долго в бочках сидеть. Зарывались по шею во льдах и чувствовали себя великолепно.