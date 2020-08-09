Олег Иванов: «Ахмат» взял очко с командой, которая едва не попала в еврокубки"

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов поделился впечатлениями от матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Арсенала» (0:0). Хавбек провел на поле все 90 минут. На днях он продлил контракт с клубом, за который выступает с 2011 года.

— На выезде очко с Тулой — хороший результат, — сказал Олег Иванов в эфире «Матч премьер». — Мы еще не все требования Андрея Викторовича Талалаева выполняем. Потихоньку втягиваемся, некоторые вещи начали уже делать на поле. В концовке было тяжело, но мы взяли очко на выезде с командой, которая едва не попала в еврокубки.

Что касается продления контракта, к Грозному я уже прикипел. Вроде девятый год уже идет, если я еще не сбился.