Червиченко поддержал идею ухода Гончаренко в «Краснодар» из ЦСКА
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».
— Не знаю, почему у Гончаренко не получается в ЦСКА, тренер-то он неплохой. Яркие матчи чередуются с совершенно провальными. Как, например, последний матч в Туле против «Арсенала». Когда игроки задвигались только после того, как счет уже был 0:2.
Но я уже высказывал свое мнение по этому поводу: нельзя исключать того, что футболисты просто «плавили» Гончаренко. Такое часто бывает в футболе, — приводит слова Червиченко «Советский спорт».
— Появилась информация, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий давно хотел видеть в себя Гончаренко, но по понятным причинам это было невозможно. Но теперь белорусский специалист может сменить Мурата Мусаева на посту главного тренера краснодарского клуба.
— Я никогда не задумывался на эту тему. Но сейчас мне кажется этот вариант вполне вероятным. Такая замена тренера на контрасте: спокойного и даже где-то флегматичного Мусаева поменять на энергичного Гончаренко. Вполне вероятно, что эта замена встряхнет «Краснодар».
Ранее, 19 марта, сообщалось, что московский клуб в скором времени объявит о том, что новым главным тренером ЦСКА станет Ивица Олич.
В нынешнем сезоне РПЛ ЦСКА с 40 очками занимает 4-е место, «Краснодар» располагается на 9-й строчке.
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