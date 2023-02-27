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Сегодня, 20:22

Новиков заявил, что никто не сомневается в мастерстве Акинфеева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на достижение Игоря Акинфеева, который недавно провел 350-й матч без пропущенных мячей.

«Сможет ли он достичь отметки в 400 «сухих» матчей? Давайте не будем загадывать, Игорю стоит пожелать крепкого здоровья, это самое главное. В его мастерстве никто не сомневается, но лучше не думать пока о таких цифрах, а просто выполнять свою работу», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В апреле Акинфееву исполнится 37 лет. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету вратаря 5 «сухих» матчей в РПЛ. Это второй показатель среди голкиперов турнира — впереди представитель «Зенита» Михаил Кержаков, у которого 9 таких поединков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-akinfeevu-stoit-pozhelat-krepkogo-zdorov-ya-a-o-dal-nejshih-ego-rekordah-zagady-vat-ne-stoit/
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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