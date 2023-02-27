Новиков заявил, что никто не сомневается в мастерстве Акинфеева

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на достижение Игоря Акинфеева, который недавно провел 350-й матч без пропущенных мячей.

«Сможет ли он достичь отметки в 400 «сухих» матчей? Давайте не будем загадывать, Игорю стоит пожелать крепкого здоровья, это самое главное. В его мастерстве никто не сомневается, но лучше не думать пока о таких цифрах, а просто выполнять свою работу», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В апреле Акинфееву исполнится 37 лет. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету вратаря 5 «сухих» матчей в РПЛ. Это второй показатель среди голкиперов турнира — впереди представитель «Зенита» Михаил Кержаков, у которого 9 таких поединков.