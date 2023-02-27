Аленичев считает, что у «Спартака» очень невысокие шансы опередить «Зенит» в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил шансы команды на победу в чемпионате России.

— Шансы «Спартака» в РПЛ? Шансы есть, но думаю, что они очень-очень невысокие. Потому что «Зенит» превосходит их по составу и игре, — сказал Аленичев.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 17 матчах. «Спартак» располагается на второй строчке (36 очков).