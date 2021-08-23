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«Нижний Новгород» поддержал переход к системе лимита на легионеров «10+15»

15:26
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал «СЭ» возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России.

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«Да, мы были в списке тех клубов, кто поддержал решение к переходу к системе 10+15 по лимиту. Что касается предложения выкупа легионерских мест, надо понять, какая сумма, какие условия будут, как это будет работать. Только после этого я могу сказать, согласен ли я с этим предложением или нет, но как идея это имеет место быть. Возможно рассмотреть такой вариант», — сказал Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

13 августа Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Один из пунктов — отмена лимита на легионеров. Ограничение действует с 2005 года.

С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.

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