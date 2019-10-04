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«Нет предела совершенству». Дзюба впервые сходил на балет

19:58
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram видео из здания Михайловского театра в Санкт-Петербурге. 31-летний российский футболист впервые присутствует на балете.

— Ребятки, ребятулечки, наконец-то я попал на балет в Михайловский театр, — сказал Дзюба. — А? Как я прогрессирую, вы заметьте, пожалуйста. Нет предела совершенству.

В текущем сезоне Дзюба провел 14 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.

Ранее форвард получил вызов в национальную команду на игры отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Шотландии (10 октября, Москва) и Кипра (13 октября, Никосия).

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