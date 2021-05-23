Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Заремы Салиховой, которая раскритиковала кандидатуру Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.

«Зарема сейчас — самый адекватный человек в «Спартаке» сегодня. Она пытается разобраться в вопросе досконально, а не как это обычно бывает в команде, меня это удивило. Привести такие доводы — слишком хорошо для женщины. Создается впечатление, что она чуть ли не больше всех разбирается в футболе. Над ней зря смеются. В ее ответах больше логики, чем в ответах многих экспертов. В «Спартаке» в основном говорят глупости. Зарема — первый человек, который высказывет умные и выстроенные вещи», — сказал Червиченко «СЭ».

Также Червиченко высказался о возможном назначении Руя Витории в «Спартак».

«Изначально не понимал кандидатуру Витории. Я так понимаю, что Зареме не очень нравится связка Попов — Витория. Она культурно обрисовала ситуацию. Газизова же тоже, вроде как, лоббировала Зарема. Дама перебирает, женщинам это свойственно. Перебирать несколько кандидатур, чтобы остановиться на лучшей», — добавил Червиченко.

Сегодня, 23 мая, Зарема Салихова в интервью «СЭ» объяснила свой выход из совета директоров «Спартака» и раскритиковала кандидатуру Руя Витории на пост главного тренера команды.

(Владимир Пушкарев)