Наумов считает, что «Локомотив» должен был наказать Дзюбу за инцидент с журналистом: «Подрывает имидж клуба»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего московского клуба Артема Дзюбу на 2 матча РПЛ условно за инцидент с журналистом «РБ Спорт».

«Наказание заслуженное. Я считаю, что тут есть вина клуба. Клуб должен был наказать Дзюбу. В контрактах всех футболистов написано, что игрок не имеет право отрицательно влиять на имидж клуба. А Дзюба подрывает имидж клуба. Нужно было объявить ему штрафные санкции. Тогда бы КДК не вмешались. Когда игрок себя так ведет, клуб должен понимать, что он отрицательно влияет на имидж. В мою бытность тоже были похожие случаи, и мы наводили порядок. Журналист может быть не прав, но это не дает повод футболисту или другому человеку вот так отвечать. Он должен был просто сказать, что не хочет с ним разговаривать. В этой ситуации Дзюба абсолютно не прав», — сказал Наумов «СЭ»

34-летний форвард после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), в котором не играл из-за травмы, грубо ответил журналисту «РБ Спорт» на вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.

(Сергей Жуков)