Экс-защитник «Амкара» Попов: «Спартак» — команда без хребта»

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о предстоящем дерби «Спартак» — ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

«Спартак» — команда настроения, без хребта. Куда он пропал? Видимо, поверили, что они великие игроки и их все обижают: судьи, соперники, судьба. ЦСКА чувствует себя уверено. Еще бы Заболотный забивал стабильно.

«Спартак» — ЦСКА — это, наверное, больше сейчас про хайп, чем о противостоянии двух глыб современного футбола. Ждем веселой игры на эмоциях. Если «Спартак» проиграет ЦСКА, то еще сильнее убедит в правильности таблицы.

А если победит, то покажет, что игроки не зря тренируются. Плюс, думаю, мотивация Абаскаля, хорошего молодого тренера, получить заманчивое предложение из Европы. Это вполне реально, если красно-белые займут место в тройке по итогам сезона», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Начало — в 16.30 мск.