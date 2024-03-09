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9 марта, 10:44

Нападающий ЦСКА Давила вызван в сборную Чили для участия в товарищеских матчах

Виктория Кравченко
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Нападающий ЦСКА Виктор Давила вызван в сборную Чили, сообщила пресс-служба команды.

Футболист вызван на товарищеские игры против сборных Албании и Франции.

Встречи пройдут 22 и 26 марта.

В этом сезоне 26-летний игрок провел 13 матчей, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Давил впервые был вызван в основную сборную Чили в октябре 2018 года. За это время он провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями.

Сборная Чили по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Динамо – Ростов
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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30.03 00:00
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30.03 00:00
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