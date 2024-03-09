Нападающий ЦСКА Давила вызван в сборную Чили для участия в товарищеских матчах

Нападающий ЦСКА Виктор Давила вызван в сборную Чили, сообщила пресс-служба команды.

Футболист вызван на товарищеские игры против сборных Албании и Франции.

Встречи пройдут 22 и 26 марта.

В этом сезоне 26-летний игрок провел 13 матчей, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Давил впервые был вызван в основную сборную Чили в октябре 2018 года. За это время он провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями.