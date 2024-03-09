Масалитин верит, что «Динамо» может побороться за чемпионство в РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин рассказал, что думает о чемпионской гонце в РПЛ.

«Понятно, что если «Зенит» оступится в Екатеринбурге, а «Динамо» выиграет, то оно точно сможет включиться в борьбу за чемпионство. Если вообще все начнут проигрывать — и «Зенит», и «Краснодар», и «Динамо», — то ЦСКА и «Спартак» могут воспользоваться шансом. Если сами будут выигрывать. Но будет тяжело. Там еще «Локомотив» есть. Надо дождаться еще этих ошибок. Но каждый тур будет менять позиции. Дождемся, как будут играть «Сочи» и «Балтика», насколько пойдут наверх или будут проваливаться. Интрига живет как наверху, так и внизу. Интересный чемпионат», — цитирует Масалитина «Газета.ru».

«Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 39 очков после 20-ти туров, «Зенит» отстает на два балла и имеет игру в запасе. У «Динамо» 35 очков после 19 матчей.