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9 марта, 10:56

Масалитин верит, что «Динамо» может побороться за чемпионство в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин рассказал, что думает о чемпионской гонце в РПЛ.

«Понятно, что если «Зенит» оступится в Екатеринбурге, а «Динамо» выиграет, то оно точно сможет включиться в борьбу за чемпионство. Если вообще все начнут проигрывать — и «Зенит», и «Краснодар», и «Динамо», — то ЦСКА и «Спартак» могут воспользоваться шансом. Если сами будут выигрывать. Но будет тяжело. Там еще «Локомотив» есть. Надо дождаться еще этих ошибок. Но каждый тур будет менять позиции. Дождемся, как будут играть «Сочи» и «Балтика», насколько пойдут наверх или будут проваливаться. Интрига живет как наверху, так и внизу. Интересный чемпионат», — цитирует Масалитина «Газета.ru».

«Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 39 очков после 20-ти туров, «Зенит» отстает на два балла и имеет игру в запасе. У «Динамо» 35 очков после 19 матчей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/03/09/22508665.shtml
Валерий Масалитин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
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30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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