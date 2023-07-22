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Сегодня, 22:29

Нагорных рассказал о целях «Локомотива» на сезон

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал цели команды на сезон.

— «Локомотив» озвучил цели на сезон — попадание в тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России. Насколько сейчас вы можете сказать, что они осуществимы?

— Мы усилились в межсезонье. У нас появилось два топовых игрока для РПЛ. Это Самошников и Сарвели. При наборе игроков, которым мы располагаем, сегодня «Локомотив» — один из самых российских клубов в РПЛ. Один из клубов, в котором выступают наиболее перспективные для сборной России игроки. И клуб будет работать ровно над теми задачами, которые совет директоров обозначил для команды.

— Это большие цели. Они были поданы в медиа такой короткой строкой, в конце сообщения. Хотелось бы чего-то большего, чтобы это было объявлено более масштабно.

— А что можно было объявить на собрании, на котором присутствовали представители клуба и команды? Надо было сделать шоу? Надо было сделать какое-то мероприятие? Это наша рабочая встреча руководителей клуба и команды.

— На собрании РПЛ было сказано, что всем клубам предложили участие в зимнем кубке РПЛ. Рассматриваете ли вы такое предложение?

— Будем рассматривать, как только что-то будет конкретное.

— То есть пока от РПЛ не было выдвинуто никаких условий?

— Я знаю о том, что такое предложение есть, но будем обсуждать, когда будет что обсуждать.

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче первого тура РПЛ. На голы Мирлинда Даку и Джоэля Фамейе красно-зеленые ответили точными ударами Наира Тикнизяна и Вильсона Изидора.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
5
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
6
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
7
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Сергей Бабкин

Сергей Бабкин

Крылья Советов

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

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