Нагорных рассказал, стоит ли ждать еще трансферов в «Локомотиве»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном усилении команды в летнее трансферное окно.

— Можно ли ждать усиления «Локомотива»?

— У нас есть вариативность в защитной зоне. Поэтому, наверное, будем смотреть прежде всего из набора тех игроков, которые есть сегодня в составе «Локомотива».

— «Локомотив» не закончил трансферную кампанию?

— Если мы и будем еще что-то точечно делать, то это должны быть игроки сильнее тех, что есть сегодня в обойме клуба.

— Пару недель назад «Локомотив» расстался с Максимом Мишаткиным (экс-тренер молодежной команды). Говорят, это было личное решение Леонченко. Чуть ли не в течение одного дня оно было принято. Как на самом деле?

— У него закончился контракт. Мне сложно комментировать, потому что это не моя компетенция. Это происходит внутри клуба. Насколько я знаю, у специалиста закончился контракт. Собственно, он не был продлен, так бывает в клубах, это абсолютно нормально, — сказал Нагорных.

«Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче первого тура РПЛ. На голы Мирлинда Даку и Джоэля Фамейе красно-зеленые ответили точными ударами Наира Тикнизяна и Вильсона Изидора.