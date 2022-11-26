Мутко считает, что проблемы «Локомотива» связаны с менеджментом клуба

Бывший министр спорта и президент РФС Виталий Мутко в интервью «СЭ» прокомментировал результаты «Локомотива» в текущем сезоне.

— «Локомотив» разочаровывает.

— «Локомотив» всегда был сложным клубом, за исключением, может быть, периода, когда там работал Юрий Палыч. Он был местным Арсеном Венгером — человеком, который выходил за рамки своего клуба. Его авторитет это позволял.

Думаю, сегодняшние проблемы — вопрос менеджмента. Остальное у них есть. А вот логика управленческих решений отсутствует: Семин тренировал, команда шла в лидерах — его зачем-то убирают. Привели Николича. Парень начал поднимать команду, его тоже убирают... Какие-то эксперименты. Жалко «Локомотив» — это все-таки серьезный клуб. За ним стоит такой холдинг! РЖД — крупнейшая европейская компания...

«Локомотив» по итогам 17-ти туров чемпионата России нынешнего сезона занимает 14-е место в турнирной таблице и идет в зоне стыковых матчей.