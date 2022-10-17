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Мостовой не понимает, зачем все накинулись на тренера ЦСКА Федотова после слов об Абаскале

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал высказывание главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля после ничьей в матче 13-го тура РПЛ (2:2). Игра прошла 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

На послематчевой пресс-конференции Федотов заявил: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю».

«Что Федотов сказал плохого в адрес Абаскаля? Он же не понимал, кто именно там прыгал, народу то много. Если на все обращать внимание, то можно сойти с ума. В его высказываниях ничего ужасного не замечаю. Там много кто бегает и прыгает. Зачем все накинулись на Федотова? Соболев или Чалов? Эти сравнения ни к чему. Каждый играет на своих сильных качествах. Оба хорошие футболисты, но они разные», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В составе красно-белых голы забили Александр Соболев и Антон Зиньковский. За ЦСКА дубль оформил Федор Чалов.

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА располагается на третьей строчке с 25 баллами. В 14-м туре РПЛ команда Абаскаля сыграет с «Химками» (23 октября), а коллектив Федотова встретится с «Оренбургом» (23 октября).

33-летний Абаскаль тренирует «Спартак» с июня 2022-го. Ранее он работал в «Базеле». 56-летний Федотов возглавляет ЦСКА с июня текущего года.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-zachem-vse-nakinulis-na-fedotova/
Александр Мостовой
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
9
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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