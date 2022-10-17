Мостовой не понимает, зачем все накинулись на тренера ЦСКА Федотова после слов об Абаскале

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал высказывание главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля после ничьей в матче 13-го тура РПЛ (2:2). Игра прошла 16 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

На послематчевой пресс-конференции Федотов заявил: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю».

«Что Федотов сказал плохого в адрес Абаскаля? Он же не понимал, кто именно там прыгал, народу то много. Если на все обращать внимание, то можно сойти с ума. В его высказываниях ничего ужасного не замечаю. Там много кто бегает и прыгает. Зачем все накинулись на Федотова? Соболев или Чалов? Эти сравнения ни к чему. Каждый играет на своих сильных качествах. Оба хорошие футболисты, но они разные», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В составе красно-белых голы забили Александр Соболев и Антон Зиньковский. За ЦСКА дубль оформил Федор Чалов.

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА располагается на третьей строчке с 25 баллами. В 14-м туре РПЛ команда Абаскаля сыграет с «Химками» (23 октября), а коллектив Федотова встретится с «Оренбургом» (23 октября).

33-летний Абаскаль тренирует «Спартак» с июня 2022-го. Ранее он работал в «Базеле». 56-летний Федотов возглавляет ЦСКА с июня текущего года.