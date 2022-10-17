Хусаинов сравнил стычку Промеса и Роши с удалением Зидана после эпизода с Матерацци
Экс-арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможное удаление полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в начале первого тайма в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
«Понятно, что Карасев не мог видеть этот эпизод, его внимание было на другую часть поля. В эпизод вмешался ВАР. Этот эпизод похож на случай Зидана и Матерацци. Там тоже была чистая провокация, но задание убрать игрока было выполнено. Тут Карасев разобрался в ситуации. Если бы он удалил Промеса, он оставил бы на поле провокатора. Он не стал брать на себя такую ответственность. Надо было удалять либо обоих, либо никого. Карасев принял дипломатическое решение», — сказал Хусаинов «СЭ».
На девятой минуте нидерландец грубо нарушил правила на защитнике армейцев Виллиане. Главный судья встречи Сергей Карасев изначально не стал останавливать игру, но отправился смотреть повтор эпизода после вмешательства ВАР.
После просмотра повтора эпизода Карасев решил не удалять Промеса, а показал ему желтую карточку.
Предупреждение стало для футболиста четвертым в сезоне, он пропустит игру 14-го тура РПЛ против «Химок» из-за перебора желтых карточек.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1