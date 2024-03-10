Москалев не объявил об изменении решения. Судья забыл это сделать?

В первом тайме матча 20-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Балтика» калининградцы забили гол, который поначалу был засчитан.

Но после вмешательства видеоассистентов Кирилла Левникова и Павла Шадыханова решение было изменено — взятие ворот отменили. В ходе голевой атаки один из футболистов гостей оказался в положении «вне игры».

Судья Владимир Москалев показал жестом, что зафиксирован офсайд и назначен свободный удар. При этом он не объявил по стадиону об изменении решения. Именно такое новшество введено весной в чемпионате России.

Как сообщалось на сайте РФС, «судьи будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила — в штрафной площади или за ее пределами».

Москалев забыл это сделать и не воспользовался возможность войти в историю? Или в Оренбурге по каким-то причинам это невозможно сделать?