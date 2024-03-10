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10 марта, 14:30

«Локомотив» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Трансляция игры «Локомотив» — «Сочи» начнется в 16.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Локомотива» Максим Глушенков и Сергей Пиняев.
Максим Глушенков (слева) и Сергей Пиняев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» в Москве на своем стадионе «РЖД Арена» примет «Сочи» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу 10 марта. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире «Локомотив» — «Сочи» можно будет по подписке на канале «Матч Премьер». Начало — в 16.20 мск. Следите за ключевыми событиями поединка РПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Локомотив» с главным тренером Михаилом Галактионовым набрал 31 балл и идет на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России после 19 туров. «Сочи» Роберта Морено находится на последнем, 16-м месте с 12 очками после 19 матчей.

В последний раз команды встречались 27 августа 2023 года. Тогда «Локомотив» в гостях обыграл «Сочи» со счетом 1:0 в шестом туре РПЛ благодаря голу нападающего Максима Глушенкова.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка «Локомотив» — «Сочи».

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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