«Локомотив» в Москве на своем стадионе «РЖД Арена» примет «Сочи» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу 10 марта. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире «Локомотив» — «Сочи» можно будет по подписке на канале «Матч Премьер». Начало — в 16.20 мск. Следите за ключевыми событиями поединка РПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Локомотив» с главным тренером Михаилом Галактионовым набрал 31 балл и идет на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России после 19 туров. «Сочи» Роберта Морено находится на последнем, 16-м месте с 12 очками после 19 матчей.

В последний раз команды встречались 27 августа 2023 года. Тогда «Локомотив» в гостях обыграл «Сочи» со счетом 1:0 в шестом туре РПЛ благодаря голу нападающего Максима Глушенкова.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка «Локомотив» — «Сочи».

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