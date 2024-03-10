Кулаков — о положении «Урала» в РПЛ: «Паники нет»

Защитник «Урала» Денис Кулаков после матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:4) прокомментировал безвыигрышную серию своей команды.

«Паники нет, конечно. Неприятно. Серия затянулась. Черная полоса продолжается, но ничего страшного. Будем работать, исправлять ошибки и двигаться дальше. Еще 10 туров впереди, все нормально будет, я уверен. Мне кажется, что сейчас на равных можно со всеми играть. Но мы понимаем, что «Зенит» — это чемпион страны. Действительно, с ними играть непросто. В следующем сезоне попробуем исправить ситуацию», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кулакова.

На данный момент «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками. Команда из Екатеринбурга одержала только одну победу в 15 последних матчах РПЛ.