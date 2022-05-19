Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:38

Мирзоян о моратории на вылет из РПЛ: «Если клубы принимают такое решение, непонятно, для чего было играть»

Мирзоян прокомментировал решение большинства клубов проголосовать за мораторий на вылет из РПЛ
Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член Исполкома РФС Александр Мирзоян поделился мнением о том, что большинство клубов проголосовали за мораторий на вылет из РПЛ.

«Клубы проголосовали за мораторий? А зачем они тогда играли? На исполкоме РФС будут приниматься все решения. Я пока ничего не могу сказать. Если клубы принимают такое решение, непонятно для чего было играть. Можно было бы раньше закончить чемпионат и все», — приовдит слова Мирзояна «РБ Спорт».

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что большинство клубов РПЛ выступают за мораторий на вылет из Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2021/22.

По нынешнему регламенту РПЛ команды, занявшие 15-е и 16-е места, вылетают в Олимп-ФНЛ напрямую, а клубы с 13-й и 14-й строчек играют стыковые матчи с теми, кто стал 3-м и 4-м в ФНЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chlen-ispolkoma-rfs-kluby-rpl-za-moratorij-a-zachem-oni-togda-igrali/
Футбол
РПЛ
Александр Мирзоян
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 советов, как быстро похудеть к летнему сезону
Очередная безумная идея в КХЛ: 28 клубов, 2 дивизиона и прибавление из ВХЛ. Зачем это нужно? 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осинькин считает, что СМИ уделяют слишком много внимания Пиняеву

ЦСКА интересуется Магомедом Оздоевым
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости