Мирзоян о моратории на вылет из РПЛ: «Если клубы принимают такое решение, непонятно, для чего было играть»

Член Исполкома РФС Александр Мирзоян поделился мнением о том, что большинство клубов проголосовали за мораторий на вылет из РПЛ.

«Клубы проголосовали за мораторий? А зачем они тогда играли? На исполкоме РФС будут приниматься все решения. Я пока ничего не могу сказать. Если клубы принимают такое решение, непонятно для чего было играть. Можно было бы раньше закончить чемпионат и все», — приовдит слова Мирзояна «РБ Спорт».

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что большинство клубов РПЛ выступают за мораторий на вылет из Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2021/22.

По нынешнему регламенту РПЛ команды, занявшие 15-е и 16-е места, вылетают в Олимп-ФНЛ напрямую, а клубы с 13-й и 14-й строчек играют стыковые матчи с теми, кто стал 3-м и 4-м в ФНЛ.