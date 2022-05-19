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Бабаев: «Позиция по мораторию на вылет из РПЛ у клубов не изменилась. Большинство — за мораторий»

Большинство клубов РПЛ выступают за мораторий на вылет в этом сезоне
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что большинство клубов РПЛ выступают за мораторий на вылет из Тинькофф РПЛ по итогам сезона-2021/22.

«Позиция по мораторию у клубов не изменилась. Большинство — за мораторий. Они считают, что были допущены нарушения спортивного принципа. Там есть несколько вариантов, не могу их говорить.
То, за что проголосовала лига, говорило о том, что нужно предусмотреть такой вариант, чтобы клубы, которые больше всего пострадали от нарушения спортивного принципа, имели возможность либо сыграть стыки, либо не вылетать вообще. Это на усмотрении сформированной комиссии. А там уже масса вариантов. Один из них — расширение до 18 клубов, другой — 15-я и 16-я команда РПЛ играют с 3-й и 4-й из ФНЛ. Мы были одним из клубов, который проголосовал против моратория», — сказал Бабаев.

По словам гендиректора армейцев, в случае расширения РПЛ в турнире скорее всего будут играть 18 команд.

«Думаю, что, наверное, будет 18. По крайней мере, я не слышал, что из пяти прорабатываемых вариантов, был вариант с 20 командами», — добавил Бабаев.

По нынешнему регламенту РПЛ команды, занявшие 15-е и 16-е места, вылетают в Олимп-ФНЛ напрямую, а клубы с 13-й и 14-й строчек играют стыковые матчи с теми, кто стал 3-м и 4-м в ФНЛ.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
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Динамо

 12
П
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 9
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Зенит

 7
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Краснодар

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