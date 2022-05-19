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Сегодня, 17:06

Осинькин считает, что СМИ уделяют слишком много внимания Пиняеву

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением по поводу внимания, которое приковано к Сергею Пиняеву.

«Всегда говорю: слишком много внимания к футболисту, у которого все впереди. Столько интервью, съемок, внимания к нему — считаю, что многовато. Ему надо сконцентрироваться на футболе — и это вопрос не к нему, а к журналистам. В самой работе к нему нет вообще никаких замечаний», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

В текущем сезоне 17-летний Пиняев сыграл в 29 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-o-pinyaeve-mnogovato-intervyu-syemok-vnimaniya-k-nemu-1270409/
Сергей Пиняев
Футбол
Игорь Осинькин
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3
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 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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