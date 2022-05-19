Осинькин считает, что СМИ уделяют слишком много внимания Пиняеву

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением по поводу внимания, которое приковано к Сергею Пиняеву.

«Всегда говорю: слишком много внимания к футболисту, у которого все впереди. Столько интервью, съемок, внимания к нему — считаю, что многовато. Ему надо сконцентрироваться на футболе — и это вопрос не к нему, а к журналистам. В самой работе к нему нет вообще никаких замечаний», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

В текущем сезоне 17-летний Пиняев сыграл в 29 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.