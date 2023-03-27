Полузащитник «Химок» Мирзов: «В том году мы хотя бы побеждали, а сейчас не можем»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о турнирном положении своей команды в РПЛ.

«Да, положение у нас очень сложное. Нужно играть и набирать очки», — приводит Sport24 слова Мирзова.

Также он ответил на вопрос, что у команды не получается в текущем сезоне.

«Не могу сказать. Но играть нужно до конца, руки точно нельзя опускать. А там посмотрим. В том году положение было даже чуть сложнее, но мы сохранились. Но в том году мы побеждали, а сейчас не можем», — добавил футболист.

По итогам 20 туров «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.